Informationen zu Ozonreinigern

Wir wissen, wie wichtig es für Sie ist, darauf vertrauen zu können, dass Sie Ihr Gerät korrekt reinigen.



Ausführliche Informationen zur Pflege Ihres Ersatzgeräts finden Sie in der Gebrauchsanweisung und in den „Accessory Cleaning and Inspection Instructions“ (Zusätzliche Reinigungs- und Inspektionsanweisungen) des Geräts. Es ist wichtig, dass Sie Ihr Gerät ausschließlich mit den für Ihr Gerät zugelassenen Reinigungsmethoden reinigen, da nicht zugelassene Reinigungsmethoden wie die Reinigung mit Ozon die Zersetzung des Schaumstoffs verstärken können. Bitte beachten Sie, dass sowohl Ozonreiniger als auch Reinigungsprodukte mit UV-Licht (darunter auch die Philips UV-Licht-Desinfektionsbox) gegenwärtig keine zugelassenen Reinigungsmethoden für unsere Geräte und Masken sind und den Grund für den aktuellen Rückruf nicht korrigieren können.

Bitte beachten Sie auch die von der FDA am 27. Februar 2020 herausgegebene Sicherheitsmitteilung mit dem Titel „Ozone and UV light: Potential Risks associated with the use of ozone and ultraviolet (UV) light for cleaning CPAP machines and accessories.“ (Ozon und UV-Licht: mögliche mit der Reinigung von CPAP-Geräten und -Zubehör mit Ozon und Ultraviolettlicht (UV-Licht) assoziierte Risiken). Nachfolgend finden Sie einige wichtige Punkte des Artikels: