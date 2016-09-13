Wir bei Philips entwickeln Technologien und Lösungen, die Sie durch Ihr ganzes Leben begleiten – und damit beginnen wir schon vor der Geburt. Mehr erfahren
Wir bei Philips entwickeln Technologien und Lösungen, die Sie durch Ihr ganzes Leben begleiten – und damit beginnen wir schon vor der Geburt. Mehr erfahren
Unsere 3D-Ultraschalltechnologie zeigt Ihnen das erste Mal Ihr Kind und hilft Ärzten mit hochauflösenden, detailgetreuen Bildern Schwangerschaft und Geburt sicherer zu machen.
Diesen Moment werden Sie nie vergessen: Unsere 3D-Ultraschalltechnologie lässt Sie zum ersten Mal Ihr Kleines sehen. Ärzte wiederum können sich auf hochauflösende, detailgetreue Aufnahmen verlassen und so helfen, Schwangerschaft und Geburt sicherer zu machen. Weltweit vertrauen sie dabei auf Philips. Wir zeigen Ihnen gerne, warum.
Unsere 3D-Ultraschalltechnologie zeigt Ihrem Arzt jedes Detail Ihres Kindes und sorgt so für erhöhte Diagnosesicherheit. Und begeistert Sie mit dem ersten Blick auf Ihr ungeborenes Kind.
Ärzte müssen sicher sein, dass sich das ungeborene Kind gut entwickelt. Unsere Ultraschalltechnologie liefert Ärzten schon im frühen Schwangerschaftsstadium brillante Bilder und sorgt so für erhöhte Diagnosesicherheit. Innovative 3D-Bildgebung zeigt Eltern ihr ungeborenes Baby zum ersten Mal und lässt Herzen höherschlagen.
Unsere Lösungen für die Geburtsüberwachung sorgen für Sicherheit. Als werdende Mutter profitieren Sie von kabelloser Bewegungsfreiheit und Ärzte haben dennoch jederzeit einen Überblick, wie es Ihnen und Ihrem Kind geht.
Unsere Lösungen für die Geburtsüberwachung sorgen für Sicherheit. Als werdende Mutter profitieren Sie von kabelloser Bewegungsfreiheit und Ärzte haben dennoch jederzeit einen Überblick, wie es Ihnen und Ihrem Kind geht.
Eine Geburt ist ein wunderbares Ereignis – aber auch anstrengend für Sie und Ihr Kind. Ihrer beider Sicherheit ist das Wichtigste für Hebammen und Ärzte. Darum werden die Herztöne der Mutter, des Kindes sowie die Wehen überwacht. Weil wir aber wissen, dass Bewegung bei der Geburt guttut, haben wir eine kabellose Lösung entwickelt, die eine hohe Bewegungsfreiheit bietet. Wie wir das möglich machen, erfahren Sie auf der nächsten Seite.
Ärzte müssen während der Geburt jederzeit wissen, wie es Ihnen und Ihrem Kind geht. Unsere Lösungen bieten präzise Daten und gleichzeitig kabellose Bewegungsfreiheit.
Damit Ärzte jederzeit wissen, wie es Ihnen und Ihrem Kind während der Geburt geht, setzen sie ein sogenanntes CTG (Kardiotokographie) oder einen Fetalmonitor ein. Mit dieser Technik zeichnen sie Wehen und Herztöne sowie Bewegungen des Kindes auf. Die Herausforderung dabei ist die sichere Trennung zwischen den Herztönen des Kindes und denen der Mutter. Unsere Technologie leistet mehr: Sie befreit von störenden Kabeln. So bietet sie Ihnen hohe Bewegungsfreiheit und liefert Ihrem Arzt gleichzeitig präzise Daten.
Weil sich unsere Produkte am Vorbild der weiblichen Brustform orientieren, machen sie den Wechsel zwischen Stillen und Flasche kinderleicht.
Stillen ist das Beste für Ihr Kind. Egal, für welche Art der Ernährung Sie sich entscheiden, wir bieten Ihnen für jede Entscheidung die optimale Unterstützung. Unsere Philips AVENT Produkte für die Stillzeit orientieren sich an der Natur. Von Flaschensaugern bis zur komfortablen Milchpumpe, die in einer angenehmen Sitzposition zu bedienen ist: Wir erleichtern Ihnen den Wechsel zwischen Stillen und Flaschenernährung und bieten hohen Komfort sowie Entspannung für Sie und Ihr Kind. Lassen Sie uns zeigen, was wir sonst noch für Sie tun können.
Hoher Komfort für Sie und Ihr Kind nach dem Vorbild der Natur: Das ist Ernährung mit Philips AVENT – sie kommt dem Stillen so nah wie möglich.
Um Ihnen die Kombination von Stillen und Flaschenernährung zu erleichtern, hat Philips AVENT Produkte entwickelt, die sich an der Natur orientieren: eine komfortable Milchpumpe, die den Milchfluss fördert, und eine Flasche, die ein spezielles Anti-Kolik-System bietet. Ihr einzigartiger, nach dem Vorbild der mütterlichen Brust geformter Sauger macht den Wechsel zwischen Stillen und Flaschenernährung kinderleicht.
Die Sicherheit Ihres Babys steht an erster Stelle. Das Babyphone-Sortiment des Stiftung Warentest Siegers gewährleistet jederzeit eine sichere Verbindung zu Ihrem Baby.
Sicherheit und Gesundheit Ihres Babys stehen an erster Stelle. Philips AVENT Babyphone geben Ihnen das gute Gefühl zu wissen, dass Ihr Kleines sicher und ruhig schläft. Das Babyphone-Sortiment des Stiftung Warentest Siegers gewährleistet jederzeit eine sichere Verbindung zu Ihrem Baby. Was unsere Produkte noch auszeichnet, erfahren Sie auf der nächsten Seite.
Zuverlässige Verbindung zu Ihrem Baby, innovative Extras für mehr Sicherheit, Komfort für Eltern und Baby – das sind die Vorteile eines Philips AVENT Babyphone.
Zuverlässige Verbindung zu Ihrem Baby, mehr Sicherheit und Komfort – das sind die Vorteile eines Philips AVENT Babyphones. Sie wissen immer, wie es Ihrem Baby geht und ob alles in Ordnung ist. Die Lösungen von Philips AVENT bieten große Reichweiten und im Smart ECO-Modus wird der Energieverbrauch automatisch reduziert. Außerdem können Sie mit Ihrem Kind über das Babyphone sprechen, einen Sternenhimmel an die Zimmerdecke zaubern oder es mit seinem Lieblingslied beruhigen.
Mit unserer Erfahrung aus über 100 Jahren Entwicklung von Medizintechnologie und unseren Produkten für das körperliche Wohlbefinden sorgen wir für sichere Schwangerschaften und Geburten, gesunde Säuglingsernährung und einen behüteten Schlaf der Kleinsten und somit auch für die Eltern.
Seit über 100 Jahren entwickeln wir innovative Medizintechnologie und sind in vielen Bereichen marktführend. Das gelingt uns, weil wir ständig mit Ärzten im Dialog sind und ihre Arbeit kennen. Aber auch bei Lösungen für das körperliche Wohlbefinden setzen wir mit unseren Innovationen immer wieder Maßstäbe. Nur diese Kombination von medizinisch-technischem Wissen und dem Verständnis für die Bedürfnisse jedes Einzelnen ermöglicht es uns, Sie ganzheitlich während der Schwangerschaft, Geburt und im Familienleben mit unseren Produkten und Lösungen zu unterstützen. Hiervon profitieren Eltern, Kinder und Ärzte: Von Lösungen für die Gynäkologie bis zu Baby-Produkten sorgen wir für einen guten Start ins Leben.
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