Stillen ist das Beste für Ihr Kind. Egal, für welche Art der Ernährung Sie sich entscheiden, wir bieten Ihnen für jede Entscheidung die optimale Unterstützung. Unsere Philips AVENT Produkte für die Stillzeit orientieren sich an der Natur. Von Flaschensaugern bis zur komfortablen Milchpumpe, die in einer angenehmen Sitzposition zu bedienen ist: Wir erleichtern Ihnen den Wechsel zwischen Stillen und Flaschenernährung und bieten hohen Komfort sowie Entspannung für Sie und Ihr Kind. Lassen Sie uns zeigen, was wir sonst noch für Sie tun können.