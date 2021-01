Dienstleister



Wir kooperieren in den Bereichen Durchführung, Lieferung, Verbesserung, Analyse, Anpassung, Support und Vertrieb unserer definierten Leistungen mit externen Dienstleistern.



Dienstleister, mit denen wir Ihre personenbezogenen Daten austauschen können, sind:

IT- und Cloud-Provider

Diese Dienstleister liefern die für die Ausführung der App oder die Lieferung der definierten Leistungen erforderliche Hardware, Software, Netzwerk-, Speicher- und Transaktionstechnik oder dergleichen Technologie.

Zahlung

Wir arbeiten mit WorldPay als Dienstleister, der im Zusammenhang mit den Zahlungsfunktionen dieser App die Verwaltung und Verarbeitung Ihrer finanziellen Informationen, einschließlich in Bezug auf App-Stores und andere Ihre Zahlung verarbeitende Dritte, übernimmt.

Philips verlangt von Dienstleistern ein Ihren personenbezogenen Daten angemessenes und dem von uns gewährten ähnliches Schutzniveau. Wir verlangen von unseren Dienstleistern, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ausschließlich nach unserer Weisung und nur für die oben genannten bestimmten Zwecke erfolgt und dass der Datenzugriff auf das für die Lieferung einer bestimmten Leistung notwendige Maß beschränkt und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten geschützt wird.

Andere Dritte

Philips kann auch mit Dritten zusammenarbeiten, die Ihre personenbezogenen Daten zu deren Zwecken nutzen. Wenn Philips personenbezogene Daten mit Dritten austauscht, die Ihre personenbezogen Daten zu eigenen Zwecken nutzen, wird Philips Sie nach geltendem Gesetz vor der Weitergabe der Daten informieren und/oder Ihre Einwilligung einholen. In diesen Fall lesen Sie bitte die Datenschutzerklärungen der Dritten sorgfältig, da sie über deren Datenschutzpraktiken aufklären, unter anderem darüber, welche Art von personenbezogenen Daten dort erfasst werden und wie diese verwendet, verarbeitet und geschützt werden.

Es kommt vor, dass Philips einen Geschäftsbereich oder Teile davon an ein anderes Unternehmen veräußert. Ein solcher Eigentumswechsel kann bedeuten, dass Ihre direkt mit dem betreffenden Geschäftsbereich in Zusammenhang stehenden personenbezogenen Daten auf die Käuferin übergehen. Im Falle einer Fusion, Akquisition, Umstrukturierung oder der Veräußerung von Anteilen oder kraft Gesetzes oder anderweitig sind alle Rechte und Pflichten von Philips unter dieser Datenschutzerklärung von uns an beliebige unserer verbundenen Unternehmen frei abtretbar, und wir können Ihre personenbezogenen Daten an beliebige unserer verbundenen Unternehmen, an Rechtsnachfolger oder neue Eigentümer übermitteln.



Auf Ihren Wunsch können wir Ihre personenbezogenen Daten mit den folgenden Dritten austauschen:



Delta Dental (nur USA).

ONVZ ( nur Niederlande ).

( ). Amazon (wenn Amazon DRS in Ihrem Land verfügbar ist – Einzelheiten hierzu siehe unten).



Diese Dritten können Ihnen eigene Leistungen liefern. Wir können Ihre personenbezogenen Daten mit diesen Dritten auf Ihren Wunsch und/oder in Übereinstimmung mit geltendem Gesetz austauschen.



Amazon Dash Replenishment Service

In bestimmten Ländern unterstützen wir unseren Nachbestelldienst BrushSync („BrushSync“). Wenn Sie BrushSync abonnieren, bestellt die App automatisch Bürstenköpfe über den Dash Replenishment Service („DRS“) von Amazon. Um den Service zu nutzen, müssen Sie sich an Ihrem Amazon-Konto anmelden, und Amazon leistet Ihnen deren Dienste. Bitte lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung von Amazon, da sie über deren Datenschutzpraktiken aufklären, unter anderem darüber, welche Art von personenbezogenen Daten dort erfasst werden und wie diese verwendet, verarbeitet und geschützt werden.



Wenn Sie Ihr BrushSync-Abonnement einrichten, tauschen wir diese Daten mit Amazon aus: Seriennummer Ihres Geräts, Modell (hx-Nummer) Ihres Geräts und wann es Zeit für die Bestellung eines neuen Bürstenkopfs ist („BrushSync-Daten“). Um Ihr Abonnement nachzuführen, speichern wir Ihre Amazon-Kunden-ID. Wenn Sie sich von BrushSync abmelden, löschen wir diese Kunden-ID. Sie können jederzeit (i) in den Einstellungen zur Nachbestellung auf der Seite „Mein Bürstenkopf“ Bestellungen aussetzen oder ändern und/oder (ii) eine Bestellung über Amazon stornieren.



Da wir Ihre BrushSync-Daten und Ihre Amazon-Kunden-ID ausschließlich zu den obigen Zwecken verwenden, wenn Sie BrushSync abonnieren, erachten wir diese Verarbeitung als gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679 für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei Sie sind, erforderlich und rechtmäßig.

Grenzüberschreitende Übermittlung

Ihre personenbezogenen Daten können in einem beliebigen Land gespeichert und verarbeitet werden, in dem wir Einrichtungen unterhalten oder Dienstleister in Anspruch nehmen. Indem Sie unsere definierten Leistungen nutzen, nehmen Sie zur Kenntnis, dass Informationen ggf. in andere Länder als Ihr Wohnsitzland übermittelt werden können und in diesen Ländern möglicherweise andere Datenschutzregeln als in Ihrem Land gelten. Unter bestimmten Umständen können Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden und Sicherheitsbehörden in solchen anderen Ländern berechtigt sein, Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu erhalten.



Wenn Sie im EWR ansässig sind, können Ihre personenbezogenen Daten an unsere verbundenen Unternehmen oder an Dienstleister in Ländern außerhalb des EWR übermittelt werden, wenn die Europäische Kommission beschlossen hat, dass diese Länder ein angemessenes Datenschutzniveau nach EWR-Standards bieten (eine vollständige Liste dieser Länder finden Sie hier http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Für Übermittlungen aus dem EWR in Länder, deren Datenschutzniveau von der Europäischen Kommission nicht für angemessen befunden wurde, haben wir angemessene Maßnahmen eingesetzt, wie z. B. Verbindliche Unternehmensregeln für Daten von Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern und/oder von der Europäischen Kommission verabschiedete Standardvertragsklauseln, die dem Schutz Ihrer personenbezogenen Daten dienen. Eine Liste dieser Maßnahmen können Sie unter dem obigen Link einsehen, oder wenden Sie sich an privacy@philips.com.

Wie lange bewahren wir Ihre Daten auf?

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten so lange auf, wie dies angesichts der Zwecke, für die die Daten erfasst werden, erforderlich oder gestattet ist. Kriterien, die wir zur Festlegung unserer Aufbewahrungszeiträume ansetzen, sind: (i) Zeitraum, in dem Sie die App und definierten Leistungen nutzen, (ii) ob wir einer gesetzlichen Pflicht unterliegen oder (iii) ob die Aufbewahrung angesichts unserer Rechtsstellung (z. B. im Hinblick auf Verjährungsfristen, Rechtsstreitigkeiten oder behördliche Ermittlungen) angezeigt erscheint.



We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Lateinamerika, Tokio oder Sydney und China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Lateinamerika, Tokio oder Sydney und China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Lateinamerika, Tokio oder Sydney und China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Lateinamerika, Tokio oder Sydney und China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Lateinamerika, Tokio oder Sydney und China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, USA, Lateinamerika, Tokio oder Sydney und China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).