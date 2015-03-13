Dauerhafte Anzeige Ihrer Inhalte dank FailOver

Inhalte bei anspruchsvollen geschäftlichen Anwendungen dauerhaft anzuzeigen, ist problematisch. Während es unwahrscheinlich ist, dass Sie tatsächlich einer Katastrophe gegenüberstehen und Ihre Inhalte gar nicht mehr angezeigt werden, sorgt der Schutz durch FailOver mit revolutionärer Technologie dafür, dass im Falle eines Ausfalls des Media Players auf dem Monitor gesicherte Inhalte wiedergegeben werden. FailOver übernimmt automatisch, wenn die primäre Eingabe versagt. Wählen Sie einfach eine primäre Quelle und eine FailOver-Verbindung aus, und schon sind Sie mit sofortigem Schutz versorgt.