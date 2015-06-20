Weitere enthaltene Artikel
- Fernbedienung
- Batterien für Fernbedienung
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung auf CD-ROM
- Kurzanleitung
- RS232-Kabel
- Optionales Zubehör: HDBaseT OPS Receiver (CRD25)
BDL4780VH/00
Hervorragende Bilddarstellung und klare Wiedergabe
Mit diesem besonders hellen Signage Solution-Display genießen Sie alle Vorteile moderner Konnektivität und Möglichkeiten zum Content Management, während Installation und Verwaltung per Fernzugriff niedrige Betriebskosten sicherstellen.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
V-Line-Monitor
Gesamtzeit
recurring payment
Genießen Sie ein beeindruckendes Seherlebnis sogar in Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung dank des Panels mit 2000 Nit. Die hohe Helligkeit ermöglicht viele neue Einsatzmöglichkeiten an Orten mit starkem Tageslicht. So erhalten Sie kristallklare Bilder, selbst wenn Umgebungshelligkeit ein Problem darstellt.
Mit der SmartControl können Sie Ihr Display-Netzwerk über RJ45 und RS232C per Fernzugriff steuern und verwalten. Einfache Feinabstimmung aller Displayeinstellungen wie Auflösung, Helligkeit, Kontrast und Klonen Ihrer Einstellungen über Ihr komplettes Netzwerk.
Verwandeln Sie Ihren Monitor in eine Komplettlösung für digitale Anzeige, und erstellen Sie ein Monitornetzwerk, das vernetzt, intelligent und sicher ist. Open Pluggable Specification (OPS) ist ein Industriestandard-Steckplatz, mit dem Sie einen OPS-standardisierten Medienplayer integrieren können. Diese kabellose Lösung gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Hardware zu installieren, verwenden oder zu verwalten, wann immer Sie möchten.
Verbinden und Steuern Sie Ihre Inhalte über die Cloud mit dem integrierten HTML5-Browser. Designen Sie Ihre Signage-Inhalte online, und verbinden Sie sie mit einem Display oder mit Ihrem kompletten Netzwerk. Schließen Sie einfach ein RJ45-Internetkabel für eine Netzwerkverbindung an, verbinden Sie das Display mit der zugehörigen URL-Adresse und Sie sind bereit für die Wiedergabe Ihrer Cloud-basierten Inhalte.
Kostenloses und benutzerfreundliches Content Management-System, das ausschließlich mit Philips Signage Solutions-Displays für die Verwaltung Ihrer digitalen Signage-Inhalte funktioniert. Mit SmartCMS können Sie Ihre eigenen Inhalte 24 Stunden lang täglich erstellen und planen. Erstellen Sie einfach Ihr Netzwerk, designen Sie Ihre Inhalte, planen Ihre Wiedergabeliste, und Sie sind bereit für die Wiedergabe!
Inhalte bei anspruchsvollen geschäftlichen Anwendungen dauerhaft anzuzeigen, ist problematisch. Während es unwahrscheinlich ist, dass Sie tatsächlich einer Katastrophe gegenüberstehen und Ihre Inhalte gar nicht mehr angezeigt werden, sorgt der Schutz durch FailOver mit revolutionärer Technologie dafür, dass im Falle eines Ausfalls des Media Players auf dem Monitor gesicherte Inhalte wiedergegeben werden. FailOver übernimmt automatisch, wenn die primäre Eingabe versagt. Wählen Sie einfach eine primäre Quelle und eine FailOver-Verbindung aus, und schon sind Sie mit sofortigem Schutz versorgt.
Verwandeln Sie Ihr USB-Gerät in eine wahrhaft kostengünstige Digital Signage-Lösung. Speichern Sie Ihre Inhalte (Video, Audio, Bilder) einfach auf Ihrem USB-Gerät, und schließen Sie Ihren Monitor an. Erstellen Sie Wiedergabelisten, und programmieren Sie Ihre Inhalte über das Menü auf dem Bildschirm. Genießen Sie dann Ihre eigenen Wiedergabelisten jederzeit und überall.
Die Stärke der Hintergrundbeleuchtung kann geregelt und vom System vorab eingestellt werden. Der Energieverbrauch wird um bis zu 50 % verringert und die Energiekosten erheblich reduziert.
Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale Displays liefern zwar Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistischen Farben für ein lebensechtes Bild vor.
Bild/Anzeige
Konnektivität
Komfort
Ton
Leistung
Unterstützte Display-Auflösung
Abmessungen
Betriebsbedingungen
Multimedia-Anwendungen
Zubehör
Sonstiges
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