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  • Hervorragende Bilddarstellung und klare Wiedergabe Hervorragende Bilddarstellung und klare Wiedergabe Hervorragende Bilddarstellung und klare Wiedergabe

    Signage Solutions V-Line-Monitor

    BDL4780VH/00

    Bewertung insgesamt / 5
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    Hervorragende Bilddarstellung und klare Wiedergabe

    Mit diesem besonders hellen Signage Solution-Display genießen Sie alle Vorteile moderner Konnektivität und Möglichkeiten zum Content Management, während Installation und Verwaltung per Fernzugriff niedrige Betriebskosten sicherstellen.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    V-Line-Monitor

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    Hervorragende Bilddarstellung und klare Wiedergabe

    Mit einem besonders hellen Monitor

    • 119 cm
    • Direkte LED-Hintergrundbeleuchtung
    • Full HD
    • 2000 cd/m²
    Projiziert besonders helle Bilder sogar bei Tageslicht

    Projiziert besonders helle Bilder sogar bei Tageslicht

    Genießen Sie ein beeindruckendes Seherlebnis sogar in Bereichen mit direkter Sonneneinstrahlung dank des Panels mit 2000 Nit. Die hohe Helligkeit ermöglicht viele neue Einsatzmöglichkeiten an Orten mit starkem Tageslicht. So erhalten Sie kristallklare Bilder, selbst wenn Umgebungshelligkeit ein Problem darstellt.

    Verwalten und Steuern Ihres Netzwerks per Fernzugriff über SmartControl

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    Mit der SmartControl können Sie Ihr Display-Netzwerk über RJ45 und RS232C per Fernzugriff steuern und verwalten. Einfache Feinabstimmung aller Displayeinstellungen wie Auflösung, Helligkeit, Kontrast und Klonen Ihrer Einstellungen über Ihr komplettes Netzwerk.

    Optionale OPS-Einbindung zur Schaffung einer Komplettlösung

    Optionale OPS-Einbindung zur Schaffung einer Komplettlösung

    Verwandeln Sie Ihren Monitor in eine Komplettlösung für digitale Anzeige, und erstellen Sie ein Monitornetzwerk, das vernetzt, intelligent und sicher ist. Open Pluggable Specification (OPS) ist ein Industriestandard-Steckplatz, mit dem Sie einen OPS-standardisierten Medienplayer integrieren können. Diese kabellose Lösung gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Hardware zu installieren, verwenden oder zu verwalten, wann immer Sie möchten.

    Verbinden und Steuern Ihrer Inhalte über die Cloud mit HTML5

    Verbinden und Steuern Ihrer Inhalte über die Cloud mit HTML5

    Verbinden und Steuern Sie Ihre Inhalte über die Cloud mit dem integrierten HTML5-Browser. Designen Sie Ihre Signage-Inhalte online, und verbinden Sie sie mit einem Display oder mit Ihrem kompletten Netzwerk. Schließen Sie einfach ein RJ45-Internetkabel für eine Netzwerkverbindung an, verbinden Sie das Display mit der zugehörigen URL-Adresse und Sie sind bereit für die Wiedergabe Ihrer Cloud-basierten Inhalte.

    Kostenloses und benutzerfreundliches Content Management mit SmartCMS

    Kostenloses und benutzerfreundliches Content Management mit SmartCMS

    Kostenloses und benutzerfreundliches Content Management-System, das ausschließlich mit Philips Signage Solutions-Displays für die Verwaltung Ihrer digitalen Signage-Inhalte funktioniert. Mit SmartCMS können Sie Ihre eigenen Inhalte 24 Stunden lang täglich erstellen und planen. Erstellen Sie einfach Ihr Netzwerk, designen Sie Ihre Inhalte, planen Ihre Wiedergabeliste, und Sie sind bereit für die Wiedergabe!

    Dauerhafte Anzeige Ihrer Inhalte dank FailOver

    Dauerhafte Anzeige Ihrer Inhalte dank FailOver

    Inhalte bei anspruchsvollen geschäftlichen Anwendungen dauerhaft anzuzeigen, ist problematisch. Während es unwahrscheinlich ist, dass Sie tatsächlich einer Katastrophe gegenüberstehen und Ihre Inhalte gar nicht mehr angezeigt werden, sorgt der Schutz durch FailOver mit revolutionärer Technologie dafür, dass im Falle eines Ausfalls des Media Players auf dem Monitor gesicherte Inhalte wiedergegeben werden. FailOver übernimmt automatisch, wenn die primäre Eingabe versagt. Wählen Sie einfach eine primäre Quelle und eine FailOver-Verbindung aus, und schon sind Sie mit sofortigem Schutz versorgt.

    Planen Sie mit SmartPlayer was und wann Sie möchten

    Planen Sie mit SmartPlayer was und wann Sie möchten

    Verwandeln Sie Ihr USB-Gerät in eine wahrhaft kostengünstige Digital Signage-Lösung. Speichern Sie Ihre Inhalte (Video, Audio, Bilder) einfach auf Ihrem USB-Gerät, und schließen Sie Ihren Monitor an. Erstellen Sie Wiedergabelisten, und programmieren Sie Ihre Inhalte über das Menü auf dem Bildschirm. Genießen Sie dann Ihre eigenen Wiedergabelisten jederzeit und überall.

    SmartPower zur Energieeinsparung

    SmartPower zur Energieeinsparung

    Die Stärke der Hintergrundbeleuchtung kann geregelt und vom System vorab eingestellt werden. Der Energieverbrauch wird um bis zu 50 % verringert und die Energiekosten erheblich reduziert.

    Full HD-LED für brillante Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

    Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale Displays liefern zwar Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistischen Farben für ein lebensechtes Bild vor.

    Technische Daten

    • Bild/Anzeige

      Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
      46.96  Zoll
      Seitenverhältnis
      16:9
      Auflösung des Displays
      1.920 x 1.080p
      Optimale Auflösung
      1.920 x 1.080 bei 60 Hz
      Helligkeit
      2.000  cd/m²
      Display-Farben
      1,07 Milliarden Farben
      Kontrastverhältnis (Standard)
      1.300:1
      Dynamisches Kontrastverhältnis
      500.000:1
      Reaktionszeit (Standard)
      10  ms
      Betrachtungswinkel (horizontal)
      178  Grad
      Betrachtungswinkel (vertikal)
      178  Grad
      Bildoptimierung
      • 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
      • Deinterlacing mit Bewegungsausgleich
      • Progressive Scan
      • Dynamische Kontrastoptimierung
      DICOM
      Klinische D-Anzeige

    • Konnektivität

      Audio-Ausgang
      • Audio Links/Rechts (Cinch)
      • Externer Lautsprecheranschluss
      Video-Eingang
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (2 x)
      • DVI-D
      • VGA (Analog D-Sub)
      • USB
      • Component (BNC)
      • Composite (BNC)
      Audio-Eing.
      • 3,5-mm-Buchse
      • Audio Links/Rechts (Cinch)
      Weitere Anschlüsse
      • OPS
      • USB
      Video Output (Video-Ausgang)
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (Analog D-Sub)
      Externe Steuerung
      • RJ45
      • RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse
      • IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse

    • Komfort

      Positionierung
      • Hochformat
      • Querformat
      Geteilte Matrix
      Bis zu 10 x 10
      Bildschirmschonerfunktionen
      Pixel Shift, geringe Helligkeit
      Tastatursteuerung
      • Ausgeblendet
      • Sperrbar
      Signaldurchschleifung
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • DisplayPort
      • IR-Durchschleifbetrieb
      Energiesparfunktionen
      SmartPower
      Sicherheitsfunktionen
      • Temperaturkontrolle
      • Temperatursensor
      Über das Netzwerk steuerbar
      • RJ45
      • RS232
      • Karte OPS RS232
      • Ein Kabel (HDMI-CEC)

    • Ton

      Integrierte Lautsprecher
      2 x 10 W

    • Leistung

      Netzstrom
      100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz
      Verbrauch (eingeschaltet)
      160 W (Testmethode EnergyStar 6.0)
      Standby-Stromverbrauch
      < 0,5 W

    • Unterstützte Display-Auflösung

      Computerformate
      • 1.920 x 1.200, 60 Hz
      • 1.920 x 1.080, 60 Hz
      • 1.600 x 1.200 bei 60 Hz
      • 1.440 x 900, 60 Hz
      • 1.366 x 768, 60 Hz
      • 1.360 x 768, 60 Hz
      • 1.280 x 1.024, 60 Hz
      • 1.280 x 800, 60 Hz
      • 1.280 x 768, 60 Hz
      • 1.024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Videoformate
      • 1.080p bei 50/60 Hz
      • 1.080i, 50, 60 Hz
      • 720p bei 50/60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Abmessungen

      Gerätebreite
      1076,20  mm
      Produktgewicht
      24  kg
      Gerätehöhe
      620,59  mm
      Gerätetiefe
      132,10  mm
      Wandhalterung
      400 x 400 mm, M6
      Rahmenbreite
      15,6 mm
      Gerätegewicht (lb)
      52,9  lb

    • Betriebsbedingungen

      Höhenlage
      0 bis 3.000 m
      Temperaturbereich (in Betrieb)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      60.000  Stunde(n)
      Relative Luftfeuchtigkeit
      20 ~ 80  %
      Temperaturbereich (außer Betrieb)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedia-Anwendungen

      USB-Videowiedergabe
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB-Bildwiedergabe
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB-Audiowiedergabe
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Zubehör

      Mitgeliefertes Zubehör
      • Fernbedienung
      • Batterien für Fernbedienung
      • Netzkabel
      • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
      • Kurzanleitung
      • RS232-Kabel
      Optionales Zubehör
      HDBaseT OPS Receiver (CRD25)
      Stativ
      Optional BM04642 / BM02542

    • Sonstiges

      Bildschirmanzeigesprachen
      • Englisch
      • Französisch
      • Deutsch
      • Italienisch
      • Polnisch
      • Russisch
      • Chinesisch
      • Spanisch
      • Türkisch
      • Arabisch
      • Japanisch
      • Chinesisch (traditionell)
      Gewährleistung
      3 Jahre Garantie
      Behördliche Zulassung
      • CE
      • FCC Klasse B
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS
      • C-Tick
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Was ist in der Verpackung?

    Weitere enthaltene Artikel

    • Fernbedienung
    • Batterien für Fernbedienung
    • Netzkabel
    • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
    • Kurzanleitung
    • RS232-Kabel
    • Optionales Zubehör: HDBaseT OPS Receiver (CRD25)
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