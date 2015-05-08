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    Signage Solutions Q-Line-Monitor

    BDL4330QL/00

    Heben Sie sich ab

    Informieren und begeistern Sie mit einem professionellen Philips Q-Line Full HD-Display. Diese zuverlässige Lösung steht ab sofort nach Wunsch zur Verfügung – ohne zusätzliche Hardware.

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Q-Line-Monitor

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    Heben Sie sich ab

    Einfach einzurichtendes 16/7-Display.

    • 108 cm (43")
    • Direkte LED-Hintergrundbeleuchtung
    • Full HD
    Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control

    Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control

    Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.

    CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen

    CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen

    Übernehmen Sie die Kontrolle Ihrer Inhalte mit CMND & Create. Eine Drag&Drop-Oberfläche erleichtert das Veröffentlichen Ihrer eigenen Inhalte – egal, ob es sich um Informationen für das tägliche Spezialbrett oder Markenunternehmen handelt. Heruntergeladene Vorlagen und integrierte Widgets sorgen dafür, dass Ihre Fotos, Texte und Videos im Handumdrehen geladen und einsatzbereit sind.

    Remote-Systemverwaltung über CMND

    Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Philips Professional Display Netzwerk. Mit CMND können Sie alles über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche verwalten, aktualisieren, warten und wiedergeben. Von der Installation zur täglichen Bedienung.

    Integrierter Mediaplayer. USB-Inhalte ganz einfach programmieren

    Programmieren Sie einfach Inhalte für die Wiedergabe über USB. Ihr Philips Professional Display wird zur Wiedergabe des Inhalts aus dem Standby-Modus aktiviert, und kehrt dann in den Standby-Modus zurück, sobald die Wiedergabe abgeschlossen ist.

    Interner Speicher. Inhalt zur sofortigen Wiedergabe hochladen

    Sie können Inhalte ohne dauerhaften externen Player speichern und wiedergeben. Ihr Philips Professional Display verfügt über einen internen Speicher, wodurch Sie Medien zur sofortigen Wiedergabe im Bildschirm laden können. Der interne Speicher dient auch als Cache für Online-Streaming.

    Technische Daten

    • Bild/Anzeige

      Bildschirmgröße diagonal (cm)
      108  cm
      Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
      42.5  Zoll
      Seitenverhältnis
      16:9
      Auflösung des Displays
      1.920 x 1.080p
      Pixelgröße
      0,49 x 0,49 mm
      Optimale Auflösung
      1.920 x 1.080 bei 60 Hz
      Helligkeit
      350  cd/m²
      Display-Farben
      16,7 Millionen
      Kontrastverhältnis (Standard)
      3.000:1
      Dynamisches Kontrastverhältnis
      500.000:1
      Reaktionszeit (Standard)
      6,5  ms
      Betrachtungswinkel (horizontal)
      178  Grad
      Betrachtungswinkel (vertikal)
      178  Grad
      DICOM
      Klinische D-Anzeige

    • Konnektivität

      Audio-Ausgang
      • Audio Links/Rechts (Cinch)
      • 3,5-mm-Buchse
      Video-Eingang
      • DVI-D
      • HDMI
      • Component (Chinch)
      • Composite (Chinch)
      • VGA (Analog D-Sub)
      Audio-Eing.
      • 3,5-mm-Buchse
      • Audio Links/Rechts (Cinch)
      Weitere Anschlüsse
      USB
      Externe Steuerung
      • RJ45
      • RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse
      • IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse

    • Komfort

      Geteilte Matrix
      Bis zu 15 x 15
      Bildschirmschonerfunktionen
      Pixel Shift
      Tastatursteuerung
      • Sperrbar
      • Ausgeblendet
      Signaldurchschleifung
      • RS232
      • IR-Durchschleifbetrieb
      Energiesparfunktionen
      SmartPower
      Über das Netzwerk steuerbar
      • RS232
      • RJ45
      • Ein Kabel (HDMI-CEC)
      Speicher
      • Zugriff auf internen Speicher
      • 8 GB eMMC
      Start
      • Einschaltverzögerung
      • Einschaltstatus
      • Wake-up-On-LAN
      Startfenster
      Philips Logo aktivieren/deaktivieren

    • Ton

      Integrierte Lautsprecher
      2 x 10 W RMS

    • Leistung

      Netzstrom
      100 ~ bis 240 V AC
      Verbrauch (eingeschaltet)
      87 W (Testmethode EnergyStar 6.0)
      Standby-Stromverbrauch
      < 0,5 W

    • Unterstützte Display-Auflösung

      Computerformate
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1.024 x 768, 60 Hz
      • 1.280 x 768, 60 Hz
      • 1.280 x 800, 60 Hz
      • 1.360 x 768, 60 Hz
      • 1.366 x 768, 60 Hz
      • 1.440 x 900, 60 Hz
      • 1.920 x 1.080, 60 Hz
      Videoformate
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p bei 50/60 Hz
      • 1.080i, 50, 60 Hz
      • 1.080p bei 50/60 Hz

    • Abmessungen

      Gerätebreite
      968,2  mm
      Produktgewicht
      8,70  kg
      Gerätehöhe
      559,4  mm
      Gerätetiefe
      59,9  mm
      Gerätebreite (Zoll)
      38,12  Zoll
      Gerätehöhe (Zoll)
      22.02  Zoll
      Wandhalterung
      400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
      Gerätetiefe (Zoll)
      2,36  Zoll
      Rahmenbreite
      11,9 (TLR)/14,9 (B) mm
      Gerätegewicht (lb)
      19,18  lb

    • Betriebsbedingungen

      Temperaturbereich (in Betrieb)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  Stunde(n)
      Relative Luftfeuchtigkeit
      20 ~ 80  %
      Temperaturbereich (außer Betrieb)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedia-Anwendungen

      USB-Videowiedergabe
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • XviD
      USB-Bildwiedergabe
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB-Audiowiedergabe
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Zubehör

      Mitgeliefertes Zubehör
      • Netzkabel
      • RS232-Kabel
      • VGA-Kabel
      • Fernbedienung
      • Batterien für Fernbedienung
      • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
      • Kurzanleitung

    • Sonstiges

      Bildschirmanzeigesprachen
      • Englisch
      • Französisch
      • Deutsch
      • Italienisch
      • Polnisch
      • Russisch
      • Spanisch
      • Türkisch
      • Chinesisch
      • Chinesisch (traditionell)
      Gewährleistung
      3 Jahre Garantie
      Behördliche Zulassung
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

    Was ist in der Verpackung?

    Weitere enthaltene Artikel

    • Netzkabel
    • RS232-Kabel
    • VGA-Kabel
    • Fernbedienung
    • Batterien für Fernbedienung
    • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
    • Kurzanleitung
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