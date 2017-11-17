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    Signage Solutions Q-Line-Monitor

    49BDL3050Q/00

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    Ziehen Sie mit dem Q-Line UHD Android-Display und seiner hohen Auflösung die Aufmerksamkeit auf sich. Profitieren Sie von einer schnellen, hardwarefreien Installation und hervorragender Bildqualität. Zeigen Sie Online- und lokale Inhalte einfach an.

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    Signage Solutions

    Q-Line-Monitor

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    Einfaches, intelligentes, scharfes 18-Stunden-Display.

    • 123 cm (49")
    • 3.840 x 2.160 (4K UHD)
    • Ultra HD
    Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control

    Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control

    Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.

    CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen

    CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen

    Übernehmen Sie die Kontrolle Ihrer Inhalte mit CMND & Create. Eine Drag&Drop-Oberfläche erleichtert das Veröffentlichen Ihrer eigenen Inhalte – egal, ob es sich um Informationen für das tägliche Spezialbrett oder Markenunternehmen handelt. Heruntergeladene Vorlagen und integrierte Widgets sorgen dafür, dass Ihre Fotos, Texte und Videos im Handumdrehen geladen und einsatzbereit sind.

    Integrierter HTML5-Browser. Online-Inhalte wiedergeben und kontrollieren

    Integrierter HTML5-Browser. Online-Inhalte wiedergeben und kontrollieren

    Android SoC-Prozessor. Native und Web-Apps

    Steuern Sie Ihren Monitor über eine Internetverbindung. Die Android-betriebenen professionellen Monitore von Philips sind speziell für native Android-Apps optimiert, und Sie können auch Web-Apps direkt auf den Bildschirm installieren. Ein neues Android-Betriebssystem stellt sicher, dass die Software geschützt wird und unter der aktuellsten Spezifizierung bestehen bleibt.

    Remote-Systemverwaltung über CMND

    Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Philips Professional Display Netzwerk. Mit CMND können Sie alles über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche verwalten, aktualisieren, warten und wiedergeben. Von der Installation zur täglichen Bedienung.

    CMND & Deploy. Apps per Fernzugriff installieren und starten

    Installieren und starten Sie jede App, auch wenn Sie nicht vor Ort sind und aus der Ferne arbeiten. Mit CMND & Deploy können Sie eigene Apps und solche aus dem Philips Professional Display App-Store hinzufügen und aktualisieren. Scannen Sie einfach den QR-Code, melden Sie sich im App-Store an, und klicken Sie auf die App, die Sie installieren möchten. Die App wird automatisch heruntergeladen und gestartet.

    Interner Speicher. Inhalt zur sofortigen Wiedergabe hochladen

    Sie können Inhalte ohne dauerhaften externen Player speichern und wiedergeben. Ihr Philips Professional Display verfügt über einen internen Speicher, wodurch Sie Medien zur sofortigen Wiedergabe im Bildschirm laden können. Der interne Speicher dient auch als Cache für Online-Streaming.

    Integrierter Mediaplayer. USB-Inhalte ganz einfach programmieren

    Programmieren Sie einfach Inhalte für die Wiedergabe über USB. Ihr Philips Professional Display wird zur Wiedergabe des Inhalts aus dem Standby-Modus aktiviert, und kehrt dann in den Standby-Modus zurück, sobald die Wiedergabe abgeschlossen ist.

    Technische Daten

    • Bild/Anzeige

      Bildschirmgröße diagonal (cm)
      123.2  cm
      Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
      48.5  Zoll
      Seitenverhältnis
      16:9
      Auflösung des Displays
      3.840 x 2.160
      Pixelgröße
      0,27963 x 0,27963 mm
      Optimale Auflösung
      3.840 x 2.160 bei 60 Hz
      Helligkeit
      350  cd/m²
      Display-Farben
      1,07 Milliarden
      Kontrastverhältnis (Standard)
      1200:1
      Reaktionszeit (Standard)
      9  ms
      Betrachtungswinkel (horizontal)
      178  Grad
      Betrachtungswinkel (vertikal)
      178  Grad
      Bildoptimierung
      • 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
      • 3D-Kammfilter
      • Progressive Scan
      • 3D MA Deinterlacing
      • Dynamische Kontrastoptimierung
      • Farbverbesserung
      • Farbtemperatureinstellung
      • De-Interlacer
      • Rauschminderung
      • Smart Picture
      Panel-Technologie
      IPS
      Betriebssystem
      Android 5.0.1

    • Konnektivität

      Audio-Ausgang
      Audio Links/Rechts (Cinch)
      Video-Eingang
      • DVI-D
      • VGA (Analog D-Sub)
      • HDMI (2 x)
      • 2 x USB 2.0
      Audio-Eing.
      3,5-mm-Buchse
      Externe Steuerung
      • RS232C (Ein-/Ausgang) 2,5-mm-Buchse
      • IR (Ein-/Ausgang) 3,5-mm-Buchse
      • RJ45

    • Komfort

      Positionierung
      • Querformat (18/7)
      • Hochformat (12/7)
      Geteilte Matrix
      Bis zu 10 x 15
      Bildschirmschonerfunktionen
      Pixel Shift, geringe Helligkeit
      Tastatursteuerung
      Sperrbar
      Fernbedienungssignal
      Sperrbar
      Signaldurchschleifung
      • IR-Durchschleifbetrieb
      • RS232
      Einfache Installation
      Fernbedienungssperre
      Energiesparfunktionen
      SmartPower
      Weiterer Komfort
      • Kensington-Sicherung
      • VESA-Halterung (400 x 400 mm)
      Über das Netzwerk steuerbar
      • LAN (RJ45)
      • RS232
      Speicher
      8 GB eMMC

    • Ton

      Integrierte Lautsprecher
      2 x 10 W RMS

    • Leistung

      Netzstrom
      100 bis 240 VAC, 50 bis 60 Hz
      Verbrauch (eingeschaltet)
      125 W
      Standby-Stromverbrauch
      < 0,5W
      Energiesparfunktionen
      SmartPower

    • Unterstützte Display-Auflösung

      Computerformate
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400 bei 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1.024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1.280 x 768, 60 Hz
      • 1.280 x 800, 60 Hz
      • 1.280 x 1.024, 60 Hz
      • 1.360 x 768, 60 Hz
      • 1.600 x 1.200 bei 60 Hz
      • 1.920 x 1.080, 60 Hz
      • 3.840 x 2.160, 30, 60 Hz
      Videoformate
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 25, 50 Hz
      • 720p bei 50/60 Hz
      • 1.080i bei 25/30 Hz
      • 1.080p bei 50/60 Hz
      • 2.160 p, 30, 50, 60 Hz

    • Abmessungen

      Gerätebreite
      1099,2  mm
      Produktgewicht
      11,4  kg
      Gerätehöhe
      631,9  mm
      Gerätetiefe
      62,4  mm
      Gerätebreite (Zoll)
      43,28  Zoll
      Gerätehöhe (Zoll)
      24.88  Zoll
      Wandhalterung
      400 x 400 mm, M6
      Gerätetiefe (Zoll)
      2,46  Zoll
      Rahmenbreite
      11,9 mm (oben/links/rechts), 14,4 mm (unten)
      Gerätegewicht (lb)
      25,13  lb

    • Betriebsbedingungen

      Höhenlage
      0 bis 3.000 m
      Temperaturbereich (in Betrieb)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  Stunde(n)
      Relative Luftfeuchtigkeit
      20 ~ 80 (Betrieb),10 bis 90 % (außer Betrieb)  %
      Temperaturbereich (außer Betrieb)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedia-Anwendungen

      USB-Videowiedergabe
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      USB-Bildwiedergabe
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB-Audiowiedergabe
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Interner Player

      CPU
      ARM-Quad-Core-Prozessor
      Speicher
      2 GB DDR3
      Aufbewahrung
      8 GB eMMC

    • Zubehör

      Mitgeliefertes Zubehör
      • Netzkabel
      • RS232-Kabel
      • Kurzanleitung
      • IR-Sensorkabel (1,8 m)
      • Batterien für Fernbedienung
      • Fernbedienung
      Mitgeliefertes Zubehör
      • RS232 Daisy-Chain-Kabel
      • USB-Abdeckung und Schraube 1 x
      Optionales Zubehör
      Standfuß
      Stativ
      BM05923/BM02542/BM05922

    • Sonstiges

      Bildschirmanzeigesprachen
      • Arabisch
      • Chinesisch
      • Chinesisch (traditionell)
      • Englisch
      • Französisch
      • Deutsch
      • Italienisch
      • Polnisch
      • Russisch
      • Spanisch
      • Türkisch
      • Japanisch
      • Tschechisch
      • Dänisch
      • Niederländisch
      • Suomi
      • Norwegisch
      • Portugiesisch
      • Schwedisch
      Gewährleistung
      3 Jahre Garantie
      Behördliche Zulassung
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC Klasse B
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • CECP

    Was ist in der Verpackung?

    Weitere enthaltene Artikel

    • Netzkabel
    • RS232-Kabel
    • Kurzanleitung
    • IR-Sensorkabel (1,8 m)
    • Batterien für Fernbedienung
    • Fernbedienung
    • Optionales Zubehör: Standfuß
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