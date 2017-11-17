Weitere enthaltene Artikel
- Netzkabel
- RS232-Kabel
- Kurzanleitung
- IR-Sensorkabel (1,8 m)
- Batterien für Fernbedienung
- Fernbedienung
- Optionales Zubehör: Standfuß
49BDL3050Q/00
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Ziehen Sie mit dem Q-Line UHD Android-Display und seiner hohen Auflösung die Aufmerksamkeit auf sich. Profitieren Sie von einer schnellen, hardwarefreien Installation und hervorragender Bildqualität. Zeigen Sie Online- und lokale Inhalte einfach an.Alle Vorteile ansehen
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Q-Line-Monitor
Gesamtzeit
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Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.
Übernehmen Sie die Kontrolle Ihrer Inhalte mit CMND & Create. Eine Drag&Drop-Oberfläche erleichtert das Veröffentlichen Ihrer eigenen Inhalte – egal, ob es sich um Informationen für das tägliche Spezialbrett oder Markenunternehmen handelt. Heruntergeladene Vorlagen und integrierte Widgets sorgen dafür, dass Ihre Fotos, Texte und Videos im Handumdrehen geladen und einsatzbereit sind.
Steuern Sie Ihren Monitor über eine Internetverbindung. Die Android-betriebenen professionellen Monitore von Philips sind speziell für native Android-Apps optimiert, und Sie können auch Web-Apps direkt auf den Bildschirm installieren. Ein neues Android-Betriebssystem stellt sicher, dass die Software geschützt wird und unter der aktuellsten Spezifizierung bestehen bleibt.
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihr Philips Professional Display Netzwerk. Mit CMND können Sie alles über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche verwalten, aktualisieren, warten und wiedergeben. Von der Installation zur täglichen Bedienung.
Installieren und starten Sie jede App, auch wenn Sie nicht vor Ort sind und aus der Ferne arbeiten. Mit CMND & Deploy können Sie eigene Apps und solche aus dem Philips Professional Display App-Store hinzufügen und aktualisieren. Scannen Sie einfach den QR-Code, melden Sie sich im App-Store an, und klicken Sie auf die App, die Sie installieren möchten. Die App wird automatisch heruntergeladen und gestartet.
Sie können Inhalte ohne dauerhaften externen Player speichern und wiedergeben. Ihr Philips Professional Display verfügt über einen internen Speicher, wodurch Sie Medien zur sofortigen Wiedergabe im Bildschirm laden können. Der interne Speicher dient auch als Cache für Online-Streaming.
Programmieren Sie einfach Inhalte für die Wiedergabe über USB. Ihr Philips Professional Display wird zur Wiedergabe des Inhalts aus dem Standby-Modus aktiviert, und kehrt dann in den Standby-Modus zurück, sobald die Wiedergabe abgeschlossen ist.
Bild/Anzeige
Konnektivität
Komfort
Ton
Leistung
Unterstützte Display-Auflösung
Abmessungen
Betriebsbedingungen
Multimedia-Anwendungen
Interner Player
Zubehör
Sonstiges
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