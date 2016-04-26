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    Professional TV

    43HFL5011T/12

    Bewertung insgesamt / 5
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    Beeindruckendes Erlebnis

    Ermöglichen Sie Ihren Gästen das Fernseherlebnis, das sie verdienen. Sie werden einen Fernseher mit schnellerer Reaktionsfähigkeit und einer großen Auswahl an speziellen Hotelanwendungen genießen können, während Sie von einfacher Remote-Installation und -Verwaltung profitieren.

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    Beeindruckendes Erlebnis

    powered by Android™

    • 108 cm (43") MediaSuite
    • powered by Android™
    Miracast & DirectShare zum Freigeben von Filmen und Musik auf dem Fernseher

    Miracast & DirectShare zum Freigeben von Filmen und Musik auf dem Fernseher

    Unsere Geräte geben Ihren Kunden die Freiheit, ihre Inhalte auf dem großen Fernseher kabellos und ohne Schwierigkeiten zu genießen. Mit unserem offenen Systemansatz kommen wir iOS- und Android-Benutzern entgegen, und wir erweitern ständig unsere Kompatibilität. Unsere sichere Freigabe schützt Ihre Gäste. Über Miracast & DirectShare können Bilder, Filme und Musik auf dem Fernseher freigegeben und genossen werden!

    MyChoice-Kompatibilität für wiederkehrende Einnahmen

    MyChoice-Kompatibilität für wiederkehrende Einnahmen

    MyChoice bietet einen einfachen und günstigen Weg, mit dem Sie Ihren Gästen Premium-Fernsehsender anbieten können. Gleichzeitig ermöglicht es eine zusätzliche Einnahmequelle, durch die Sie Ihre anfänglichen Investitionen in die Fernseher ausgleichen können.

    CMND & Control: Einfache Wartung Ihrer Fernseher

    CMND & Control: Einfache Wartung Ihrer Fernseher

    Mit CMND & Control können Sie die Konfiguration und Installation Ihrer Fernseher von einem zentralen Ort aus steuern, ohne irgendwelche Zimmer betreten zu müssen. Aktualisieren und verwalten Sie all Ihre Bildschirme mit minimalem Aufwand, ohne Ihre Gäste zu stören.

    CMND & Create: Anzeigen der gewünschten Informationen zum gewünschten Zeitpunkt

    CMND & Create: Anzeigen der gewünschten Informationen zum gewünschten Zeitpunkt

    Mit CMND & Create können Sie genau die von Ihnen gewünschten Informationen abrufen, wann Sie möchten. Das Content-Management-Modul von CMND ermöglicht eine einfache Erstellung und Verbreitung von interaktiven, individuell gestaltbaren Hotel-Webseiten. Über speziell zugeschnittene Fernseher erhalten Ihre Gäste die aktuellsten Informationen über die neuesten Entwicklungen in Ihrem Hotel, alles in Echtzeit.

    Android: Für ein schnelleres, umfassenderes, unterhaltsameres Fernseherlebnis

    Mit Android auf Ihrem Professional TV genießen Sie eine schnellere, ergiebigere und gastfreundliche Oberfläche. Ihr Fenster zu einem Riesenangebot an Diensten speziell für den Hotelbetrieb, Anwendungen und vielem mehr. Das Menü ermöglicht eine einfache Navigation mit Direktverbindungen zu Ihren Favoriten.

    AppControl zum Hinzuzufügen, Sortieren und Löschen von Apps bei minimalem Aufwand

    AppControl stellt sicher, dass Ihre Fernseher über genau die von Ihnen gewünschten Apps verfügen. Machen Sie den Aufenthalt für Ihre Gäste zu einem ganz persönlichen Erlebnis, indem Sie ganz bequem Apps hinzufügen, löschen und sortieren sowie Apps für bestimmte Zimmer konfigurieren – und das alles von einem zentralen Ort aus, ohne das Zimmer betreten zu müssen. Laden Sie Ihre benutzerdefinierte App auf unseren privaten, Cloud-basierten Server, und profitieren Sie dadurch von einer einfachen Handhabung und Sicherheit. Und keine Sorge – nur Sie können darauf zugreifen.

    Advanced Apps mit vielen Diensten speziell für den Hotelbetrieb

    Advanced Apps bestehen aus einer ständig wachsenden Bibliothek von Anwendungen. Dank der Leistung von Android funktionieren die Apps reibungsloser und schneller und sind fortschrittlicher als jemals zuvor. Sie sind maßgeschneidert für Hotels, und somit werden die Gastinformationen sicher nach der Verwendung gelöscht, und Zugriffe auf illegale Inhalte, die Ihrem Unternehmen schaden könnten, werden verhindert.

    Integriertes IPTV-System für optimale individuelle Interaktivität

    Spart Kosten und reduziert Kabelgewirr. Mit unseren neuen Smart TVs können Sie Ihr Hotelsystem direkt in den Fernseher integrieren. Interaktive Kanäle, Video-on-Demand, interaktive Hotelmenüs und -informationen sowie Online-Bestellsysteme sind ohne externe Box am Fernseher verfügbar. Neben Übertragung des Inhalts über Koaxial-Fernsehkabel können Sie jetzt auch Ihr Internetnetzwerk verwenden, um Sender und VOD-Dienste direkt auf den Fernseher zu übertragen. Unser Partnernetzwerk sorgt dafür, dass Sie das gewünschte maßgeschneiderte Portal erhalten.

    Serial Xpress Protokoll für interaktive Systeme

    Über das Serial Xpress Protocol (SXP) kann der Fernseher an externe Decoder und Set-Top-Boxen aller gängigen Anbieter interaktiver Systeme angeschlossen werden.

    Philips TV Remote App für besseren Service Ihren Gästen gegenüber

    Keine Lust auf Fernbedienung? Verwenden Sie doch einfach die Philips TV Remote App auf Ihrem Smartphone oder Tablet zur Steuerung Ihres Fernsehers, Auswahl von Apps und zum Zugriff auf SmartInfo. Kostenloser Download für iOS und Android-Geräte verfügbar.

    Technische Daten

    • Bild/Anzeige

      Seitenverhältnis
      16:9
      Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
      43  Zoll
      Bildschirmgröße diagonal (cm)
      110  cm
      Anzeige
      Full HD, LED
      Auflösung des Displays
      1.920 x 1.080p
      Helligkeit
      300  cd/m²
      Bildoptimierung
      • 200 Hz Perfect Motion Rate
      • Pixel Plus HD
      Blickwinkel
      178 º (H)/178 º (V)

    • Tuner/Empfang/Übertragung

      Digitales Fernsehen
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (bis zu 1.080 p60)
      Videowiedergabe
      • NTSC
      • PAL
      Analoges Fernsehen
      PAL
      IP Playback
      • Multicast
      • Unicast

    • Android TV

      Betriebssystem
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      Speicherkapazität (Flash)
      8 GB

    • Eigenschaften

      Benutzerfreundlichkeit
      • Bildeinstellung
      • Toneinstellung
      Digitale Dienste
      • 8d EPG
      • Now&Next
      • MHEG
      • Videotext
      • HbbTV
      • Untertitel
      Lokale Steuerung
      Joystick

    • Funktionen für Hotels

      Hotelmodus
      • Sperrung der Joystick-Steuerung
      • Menüsperre
      • Installationsmenüsperre
      • Lautstärkebegrenzung
      Gefängnismodus
      • Hochsicherheitsmodus
      • TXT/MHEG/USB/EPG/Untertitel-Sperre
      Timer
      • Sleep-Timer
      • Weckfunktion
      • Sender zum Wecken
      • Wecktöne
      Einschaltsteuerung
      • Sender
      • Funktion
      • Bildformat
      • Volumen
      • Bildeinstellung
      Diebstahlsicherung
      • Diebstahlsicherung für die Batterien
      • Kensington-Sicherung
      Leistungsregelung
      • Automatisches Einschalten
      • Grün/Schnelle Inbetriebnahme
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Apps
      • AppControl
      • Cloud-basierte Apps
      • Android-Apps
      • Philips TV Remote App
      Ihre Marke
      • SmartInfo
      • Willkommenslogo
      • Anpassbares Armaturenbrett (HTML)
      • IPTV-System
      • Benutzerdefinierte Apps
      • Name des Standorts (Geonames-ID)
      Uhr
      • Uhr im Standbymodus
      • Im Dunkeln leuchtende Fernbedienungstaste
      • Bildschirmuhr
      • Optionale externe Uhr
      SmartInfo
      • HTML5-Browser
      • Interaktive Vorlagen
      Klonen und Firmware-Aktualisierung
      • Instant Initial Cloning
      • Über USB/RF/IP
      CMND & Control
      • Offline-Sender-Editor
      • Offline-Einstellungs-Editor
      • Fernseherstatus in Echtzeit (IP)
      • Fernsteuerung über IP/RF
      • CMND & Create
      • Fernseher-Gruppenverwaltung
      Steuerung
      • Sperren von automatischen Senderaktualisierungen
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON-API für TV-Bedienung-JAPIT
      Integrierte Services
      5-Tage-Wettervorhersage
      Interaktive DRM
      • VSecure
      • Gleichmäßige Wiedergabe mit PlayReady
      • SecureMedia
      Einnahmequellen
      MyChoice
      Sprachen
      Gast-Sprachsteuerung
      Fernbedienung
      • Für Kabelbinder
      • Akkustatusanzeige
      • Akkuabdeckungssperre für Fernbedienung
      Programme
      • Kombinierte Liste
      • Themenlisten

    • Funktionen für Krankenhäuser

      Steuerung
      • Multi-Remote Control
      • Kompatibel mit Fernbedienung für medizinische Einrichtungen
      • Kompatibel mit Schwesternrufsystemen
      Komfort
      • Kopfhörerausgang
      • Unabhängige Stummschaltung der Hauptlautsprecher
      Sicherheit
      • Doppelte Isolierung (Klasse II)
      • Schwer entflammbar

    • Multimedia

      Unterstützte Video-Wiedergabe
      • Formate: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Dateien: AVI, MKV
      Unterstützte Musikformate
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 bis v9.2)
      • WMA-PRO (v9 und v10)
      Unterstützte Untertitelformate
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      Unterstützte Bildformate
      JPG
      Unterstützte Videoauflösung bei USB
      Bis zu 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
      Multimedia-Anschlüsse
      • USB
      • LAN

    • Audio

      Soundausgabeleistung
      16 (2 x 8)  W
      Lautsprecheranschluss für Badezimmer
      1,5 W Mono 8 Ohm
      Lautsprecher
      • 2.0
      • Nach unten gerichtet
      Audiofunktionen
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Dynamischer Bass
      • Dolby MS10

    • Leistung

      Netzstrom
      220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
      Umgebungstemperatur
      0 °C bis 40 °C
      Standby-Stromverbrauch
      0,4 W
      Energieeffizienzklasse
      A+
      Stromversorgung mit EU-Energie-Label
      43  W
      Energiesparfunktionen
      Eco-Modus
      Jährlicher Energieverbrauch
      62  kWh

    • Zubehör

      Inklusive
      • Drehbarer Tischfuß
      • 2 x AAA-Batterien
      • Garantiekarte
      • Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
      • Netzkabel
      • Fernbedienung 22AV1505B/12
      Optional
      • Externe Uhr 22AV1120C/00
      • Fernbedienung für medizinische Einrichtungen 22AV1109H/12
      • Konfiguration RC 22AV9573A
      • Bluetooth-Fernbedienung 22AV1507A/12

    • Kabellose Verbindung

      Wireless LAN
      802.11 b/g/n
      Bluetooth
      • 4,0
      • Kompatibel mit HID-Gamepad
      • Mehrkanal
      • Wireless Audio (Kopfhörer)
      WiFi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Anschlüsse unten

      HDMI1
      HDMI 1.4
      Antenne
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Digitaler Audio-Ausgang
      Optisch
      USB1
      USB 2.0
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Seitliche Anschlüsse

      USB 2
      USB 3.0
      CI-Steckplatz
      CI+ 1.3.2
      USB 3
      USB 2.0
      HDMI 3
      HDMI 1.4
      HDMI 4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      Kopfhörerausgang
      Mini-Buchse

    • Rückseitige Anschlüsse

      Scart
      • RGB
      • FBAS
      Lautsprecheranschluss für Badezimmer
      Mini-Buchse
      Komponente
      YPbPr + L/R-Cinch
      DVI Audio-Eingang
      Mini-Buchse
      Externe Stromversorgung
      • 12 V/15 W
      • Mini-Buchse
      Externe Steuerung
      RJ-48

    • bessere Anschlussmöglichkeiten

      RJ48
      • IR-Eingang/-Ausgang
      • Serial Xpress Benutzeroberfläche
      EasyLink (HDMI CEC)
      • System-Start
      • System-Standby
      • Weiterleitung von Fernbedienungssignalen
      • System-Audiosteuerung
      LAN
      Wake-up-On-LAN
      HDMI
      • ARC (alle Ports)
      • DVI (alle Ports)
      • MHL 2.0 (HDMI 4)

    • Design

      Farbe
      Silber

    • Abmessungen

      Gerätebreite
      968  mm
      Gerätehöhe
      563  mm
      Gerätetiefe
      64/77  mm
      Produktgewicht
      9,1  kg
      Gerätebreite (inkl. Fuß)
      968  mm
      Gerätehöhe (inkl. Fuß)
      625  mm
      Gerätetiefe (inkl. Fuß)
      250  mm
      Produktgewicht (inkl. Standfuß)
      10,5  kg
      Kompatible Wandhalterung
      • 200 x 200 mm
      • M6

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    Weitere enthaltene Artikel

    • Batterien für Fernbedienung
    • Fernbedienung
    • Garantiekarte
    • Netzkabel
    • Standfuß
    Badge-D2C

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    • Die Verfügbarkeit der Funktionen ist von der durch den Systemintegrator gewählten Implementierung abhängig.
    • Philips übernimmt keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den dauerhaft ordnungsgemäßen Betrieb von Apps.
    • Der tatsächlich verfügbare freie Speicher kann aufgrund der Vorkonfiguration des Geräts geringer sein.
    • Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
    • Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
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