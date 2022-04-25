Suchbegriffe

  • Lassen Sie Ihrer Fantasie noch mehr freien Lauf Lassen Sie Ihrer Fantasie noch mehr freien Lauf Lassen Sie Ihrer Fantasie noch mehr freien Lauf

    Signage Solutions LED-Display

    41BDL7539L/00

    Bewertung insgesamt / 5
    • Bewertungen Bewertungen

    Lassen Sie Ihrer Fantasie noch mehr freien Lauf

    Keine Grenzen. Die Philips L-Line 7000 Serie ist eine LED-Signage-Lösung für grenzenlose Größen und Formen. Nahtlose Verknüpfung und mehrere Größen ermöglichen eine einzigartige Darstellung jeder Dimension für perfekte Ergebnisse.

    Alle Vorteile ansehen

    Ähnliche Produkte

    Alle anzeigen Serie L-Line

    Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

    Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

    Setpreis

    Überspringen

    Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

    Zubehör hinzufügen

    Dieses Produkt
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    LED-Display

    Gesamtzeit

    recurring payment

    Lassen Sie Ihrer Fantasie noch mehr freien Lauf

    LED-Display für jede Form und Farbe

    • 104 cm (41")
    • Direct View LED

    Erhältlich in 3 Abmessungen

    Patentierte, einfach zu montierende Halterungen machen die Installation noch schneller. Diese optionalen Elemente sind für die flache LED-Montage, konvex gebogene (177,5/175/172,5 Grad) und L-förmige 90-Grad-Ecken erhältlich.

    Konforme Beschichtung und Schutz vor eindringenden Partikeln

    Die gleichmäßige staub-, schmutz-, pilz- und feuchtigkeitsbeständige Beschichtung schützt dieses Produkt und ermöglicht eine einfachere Wartung. Mit Schutzart IP30 und zertifiziert gegen Eindringen, um Kurzschlüsse durch Staub und Korrosion zu reduzieren.

    Dynamic Panel Connect

    Kombinieren Sie jede LED-Panelgröße der Philips L-Line 7000, um ein einziges Display in jeder Form und Größe zu bilden. Dynamische, flexible Ausrichtungsstifte sorgen für eine perfekte Passform in jeder Situation – und ermöglicht so eine glatte, nahtlose Display-Oberfläche. Für mehr Komfort und Effizienz verfügt jedes LED-Panel über Öffnungen auf jeder Seite, um eine vielseitige kabelgebundene Verbindung zwischen den LED-Panelen und jeder externen Eingangsbuchse zu ermöglichen. Öffnungen an der Ober- und Unterseite der LED-Panele können herausgeschoben werden, falls der Zugang nur von der Ober- oder Unterseite des Panels möglich ist.

    Dynamic Power Saving

    Philips Professional LED-Displays verwenden Hochleistungs-LEDs, die gründlich getestet, energieeffizient und kostengünstig sind. Darüber hinaus ermöglicht die verbesserte Technologie dem Display, dynamisch den Stromverbrauch zu reduzieren.

    Werkseitig kalibriert

    Jedes LED-Panel der Philips L-Line wird in unserem Werk unter perfekten Bedingungen kalibriert. Das bedeutet, dass keine weitere Kalibrierung vor Ort erforderlich ist und so eine schnelle Installation möglich ist. Kalibrier- und Konfigurationsdateien stehen zur Gewährleistung einer schnellen Wartung zur Verfügung.

    Feuerhemmendes Design

    Das feuerhemmende Design verlangsamt die Ausbreitung von Flammen im Brandfall und trägt zum Schutz der strukturellen Integrität der LED-Elemente bei. Geprüft und zertifiziert nach Brandschutzzertifizierungen.

    Bildet jede Form, L-förmige Ecke oder Krümmung

    Die LED-Panele der Philips L-Line 7000 Serie sind in der Höhe 25 cm mit einer Breite von 50 cm, 75 cm und 100 cm erhältlich. Diese Displays können in jedem Querformat ohne Größenbeschränkung installiert werden. Sie sind auch mit abgeschrägten Ecken erhältlich, um geschwungene Designs in konvexem und konkavem Format zu bilden.

    LED-Element mit hoher Helligkeit

    Visualisieren Sie beliebige Inhalte in jeder Umgebung. Setzen Sie Akzente mit klaren Botschaften in hellen Bereichen, wie z. B. Schaufenstern oder Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Dieses LED-Element mit hoher Helligkeit ist perfekt geeignet, um in großen, stark frequentierten Bereichen, die hellem Umgebungslicht ausgesetzt sind, Aufmerksamkeit zu gewinnen.

    Die optional abgeschrägten Ecken ermöglichen geschwungene Displays

    Errichten Sie rahmenfreie Displays in jeder Form, Größe oder Auflösung. Das modulare Design der Philips Professional LED-Panele bedeutet eine ideale Anpassung an alle räumlichen Gegebenheiten. Errichten Sie große, faszinierende Installationen, oder kreieren Sie attraktive Muster. Erstellen Sie Displays, die nahtlos um Türen und andere Öffnungen fließen. Mit der neuen Philips Series 7000 sind sogar Ecken und geschwungene Displays leicht zu verwirklichen.

    Philips Active Health Monitoring

    Perfektion durch Präzision – Active Health Monitoring ermöglicht eine schnelle, einfache und vorhersehbare Wartung, indem das fehlerhafte Element und seine exakte Position genau angezeigt werden. Durch die Verwendung dieser Software, die sowohl online als auch offline in Echtzeit funktioniert, wird der Austausch des relevanten Teils zu einem effizienten Prozess und ist ein Muss für Display-Besitzer mit mehreren geografischen Standorten.

    Nahtlose Verbindungen für perfekte Bilder

    Ihr Philips Professional LED-Display bietet eine integrierte Verkabelung, um Netz- und Datenkabel ordentlich zu verstauen. Displays sind für die Stromversorgung und Datenverbindung zudem hintereinander geschaltet. So entsteht kein Kabelsalat, die Installation gelingt schnell und einfach.

    Technische Daten

    • Bild/Anzeige

      Seitenverhältnis
      4:1
      Gleichmäßige Helligkeit
      >= 97 %
      Helligkeit nach der Kalibrierung
      2.650 Nit
      Helligkeit vor der Kalibrierung
      3.500 Nit
      Kalibrierung (Helligkeit/Farbe)
      Unterstützt
      Einstellungsbereich für Farbtemperatur
      4.000~9.500 K (per Software)
      Standard-Farbtemperatur
      6.500 ± 500 K
      Kontrastverhältnis (Standard)
      11.000:1
      Betrachtungswinkel (horizontal)
      140  Grad
      Betrachtungswinkel (vertikal)
      140  Grad
      Bildoptimierung
      Anzeige mit breitem Farbspektrum
      Positionierung
      Querformat
      Bildfrequenz (Hz)
      50/60
      Aktualisierungsrate (Hz)
      2.100~3.900 (14 Bit: 3.900 Hz)
      Verwendung
      Innenbereich

    • Komfort

      Einfache Installation
      • Führungsstifte
      • Leicht
      Stromdurchschleifung
      Für 230-V-Umgebungen: bis zu 8 Gehäuse, für 110-V-Umgebungen: bis zu 4 Gehäuse, max. 10 A
      Durchschleifung (Signalsteuerung)
      RJ45

    • Leistung

      Eingangsspannung
      AC 100-240 V (50/60 Hz)
      Stromverbrauch bei schwarzem Bildschirm (W)
      < 11
      Max. Stromverbrauch AC (W)
      < 143,7
      Max. Stromverbrauch BC (W)
      < 199
      Normaler Stromverbrauch (W)
      < 47,9

    • Betriebsbedingungen

      Temperaturbereich (in Betrieb)
      -20 ~ 45  °C
      Temperaturbereich (außer Betrieb)
      -20 ~ 50  °C
      Feuchtigkeitsbereich (Betrieb) [RH]
      10 ~ 80 %
      Feuchtigkeitsbereich (Aufbewahrung) [RH]
      10 ~ 85%

    • Gehäuse

      Gehäusefläche (m2)
      0,25
      Gehäusepixel (Punkt)
      16.384
      Gehäuseauflösung (B x H)
      256 x 64
      Gehäusegröße (mm)
      1.000 x 250 x 42
      Datenanschluss
      RJ45
      Stromanschluss
      3-Kern-Stecker (Eingang: C14, Ausgang: C13)
      Menge der Empfängerkarten
      1 Stck.
      Technische Daten der Empfängerkarten
      A5S Plus
      Marke der Empfängerkarten
      NovaStar
      Gewicht (kg)
      5,87 Kg (±294 g)
      Gehäusediagonale (Zoll)
      40,6"
      Gehäusekonstruktion
      Aluminium-Druckguss
      Seitenwinkel (Grad)
      45

    • Modul

      LED-Typ
      SMD 1921 Kupferdraht
      Pixelzusammensetzung
      1R1G1B
      LED-Lebensdauer (Std.)
      100.000 bei halber Helligkeit
      Modulauflösung (B x H Pixel)
      64 x 64
      Pixelabstand (mm)
      3,9
      Modulgröße (B x H in mm)
      249,9 x 249,9

    • Zubehör

      LAN-Kabel (RJ45, CAT-5)
      2 Stück
      Netzkabel
      2 Stück
      QSG
      1 Stck.

    • Verschiedenes

      Gewährleistung
      2 Jahre
      Behördliche Zulassung
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, Teil 15, Klasse A
      • EAC
      Brandschutzzertifizierung
      • BS 476 Teil 7:1997
      • UL94
      Gleichmäßige Beschichtung
      Verteilerplatine, rückwärtiges LED-Modul

    • Verpackungsdaten

      Verpackungsabmessungen (mm)
      1.270 x 421 x 224
      Bruttogewicht (KG)
      11,28

    Badge-D2C

    Support für dieses Produkt erhalten

    Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

    Vorgeschlagene Produkte

    Kürzlich angesehene Produkte

    Bewertungen

    Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

    Warranty icon

    Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

    Unsere Garantiebedingungen ansehen
    Refurbishment icon

    Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

    Besser-als-neu-Editionen kaufen
    Parts and accessories

    Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

    Ersatzteile und Zubehör kaufen
    Sustainability icon

    Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

    Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

    * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

    Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.