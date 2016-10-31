Weitere enthaltene Artikel
- Kurzanleitung
- Standfuß
- USB-Kabel
- DC-Netzteil
- HDMI-Kabel
- Netzstecker
- Standfuß aus Silikon
10BDL3051T/00
Große Wirkung
Ob für Regalwerbung oder als Wegweiser – dieses gestochen scharfe Multitouch-Display eignet sich ideal für knappe Platzverhältnisse. Inhalte lassen sich bei dieser vielseitigen Komplettlösung fernsteuern. Power-over-Ethernet sorgt für Flexibilität bei der Platzierung.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Multitouch-Monitor
Gesamtzeit
recurring payment
Übernehmen Sie die Kontrolle Ihrer Inhalte mit CMND & Create. Eine Drag&Drop-Oberfläche erleichtert das Veröffentlichen Ihrer eigenen Inhalte – egal, ob es sich um Informationen für das tägliche Spezialbrett oder Markenunternehmen handelt. Heruntergeladene Vorlagen und integrierte Widgets sorgen dafür, dass Ihre Fotos, Texte und Videos im Handumdrehen geladen und einsatzbereit sind.
Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.
Steuern Sie Ihren Monitor über eine Internetverbindung. Die Android-betriebenen professionellen Monitore von Philips sind speziell für native Android-Apps optimiert, und Sie können auch Web-Apps direkt auf den Bildschirm installieren. Ein neues Android-Betriebssystem stellt sicher, dass die Software geschützt wird und unter der aktuellsten Spezifizierung bestehen bleibt.
Die integrierte Kamera und eingebauten Lautsprecher machen aus diesem kleinen Touchscreen eine wirklich vielseitige, intelligente Lösung. Sie können sie für die Einschaltquotenmessung, Fußballanalysen und vieles mehr verwenden. Nutzen Sie die Leistung von Android KI-Apps, um zielgerichtete Inhalte zu zeigen. Oder verwenden Sie Ihren Monitor einfach für Videokonferenzen.
Sie können Ihren professionellen Monitor von Philips fast überall platzieren. Mit PoE+ können Strom und Daten über ein einziges Ethernet-Kabel auf Ihren Bildschirm übertragen werden. Sie brauchen keine Steckdose, jedoch ist ein Netzteil für Sie im Lieferumfang enthalten.
Sie können Inhalte ohne dauerhaften externen Player speichern und wiedergeben. Ihr Philips Professional Display verfügt über einen internen Speicher, wodurch Sie Medien zur sofortigen Wiedergabe im Bildschirm laden können. Der interne Speicher dient auch als Cache für Online-Streaming.
Installieren und starten Sie jede App, auch wenn Sie nicht vor Ort sind und aus der Ferne arbeiten. Mit CMND & Deploy können Sie eigene Apps und solche aus dem Philips Professional Display App-Store hinzufügen und aktualisieren. Scannen Sie einfach den QR-Code, melden Sie sich im App-Store an, und klicken Sie auf die App, die Sie installieren möchten. Die App wird automatisch heruntergeladen und gestartet.
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Konnektivität
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Ton
Leistung
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Zubehör
Sonstiges
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