Suchbegriffe

  • Große Wirkung Große Wirkung Große Wirkung

    Signage Solutions Multitouch-Monitor

    10BDL3051T/00

    Bewertung insgesamt / 5
    • Bewertungen Bewertungen

    Große Wirkung

    Ob für Regalwerbung oder als Wegweiser – dieses gestochen scharfe Multitouch-Display eignet sich ideal für knappe Platzverhältnisse. Inhalte lassen sich bei dieser vielseitigen Komplettlösung fernsteuern. Power-over-Ethernet sorgt für Flexibilität bei der Platzierung.

    Alle Vorteile ansehen

    Ähnliche Produkte

    Alle anzeigen Serie Multi-Touch

    Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

    Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

    Setpreis

    Überspringen

    Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

    Zubehör hinzufügen

    Dieses Produkt
    Signage Solutions
    - {discount-value}

    Signage Solutions

    Multitouch-Monitor

    Gesamtzeit

    recurring payment

    Große Wirkung

    Kleines Multitouch-Display.

    • 25,4 cm (10")
    • Powered by Android
    • Multitouch
    CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen

    CMND & Create. Eigene Inhalte entwickeln und veröffentlichen

    Übernehmen Sie die Kontrolle Ihrer Inhalte mit CMND & Create. Eine Drag&Drop-Oberfläche erleichtert das Veröffentlichen Ihrer eigenen Inhalte – egal, ob es sich um Informationen für das tägliche Spezialbrett oder Markenunternehmen handelt. Heruntergeladene Vorlagen und integrierte Widgets sorgen dafür, dass Ihre Fotos, Texte und Videos im Handumdrehen geladen und einsatzbereit sind.

    Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control

    Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control

    Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie das Steuern der Eingänge und die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für einen oder 100 Bildschirme verantwortlich sind.

    Android SoC-Prozessor. Native und Web-Apps

    Steuern Sie Ihren Monitor über eine Internetverbindung. Die Android-betriebenen professionellen Monitore von Philips sind speziell für native Android-Apps optimiert, und Sie können auch Web-Apps direkt auf den Bildschirm installieren. Ein neues Android-Betriebssystem stellt sicher, dass die Software geschützt wird und unter der aktuellsten Spezifizierung bestehen bleibt.

    Integrierte Kamera und Lautsprecher

    Die integrierte Kamera und eingebauten Lautsprecher machen aus diesem kleinen Touchscreen eine wirklich vielseitige, intelligente Lösung. Sie können sie für die Einschaltquotenmessung, Fußballanalysen und vieles mehr verwenden. Nutzen Sie die Leistung von Android KI-Apps, um zielgerichtete Inhalte zu zeigen. Oder verwenden Sie Ihren Monitor einfach für Videokonferenzen.

    Einfache Installation mit PoE+-Technologie

    Sie können Ihren professionellen Monitor von Philips fast überall platzieren. Mit PoE+ können Strom und Daten über ein einziges Ethernet-Kabel auf Ihren Bildschirm übertragen werden. Sie brauchen keine Steckdose, jedoch ist ein Netzteil für Sie im Lieferumfang enthalten.

    Interner Speicher. Inhalt zur sofortigen Wiedergabe hochladen

    Sie können Inhalte ohne dauerhaften externen Player speichern und wiedergeben. Ihr Philips Professional Display verfügt über einen internen Speicher, wodurch Sie Medien zur sofortigen Wiedergabe im Bildschirm laden können. Der interne Speicher dient auch als Cache für Online-Streaming.

    CMND & Deploy. Apps per Fernzugriff installieren und starten

    Installieren und starten Sie jede App, auch wenn Sie nicht vor Ort sind und aus der Ferne arbeiten. Mit CMND & Deploy können Sie eigene Apps und solche aus dem Philips Professional Display App-Store hinzufügen und aktualisieren. Scannen Sie einfach den QR-Code, melden Sie sich im App-Store an, und klicken Sie auf die App, die Sie installieren möchten. Die App wird automatisch heruntergeladen und gestartet.

    Technische Daten

    • Bild/Anzeige

      Bildschirmgröße diagonal (cm)
      25.6  cm
      Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
      10.1''  Zoll
      Seitenverhältnis
      16:10
      Auflösung des Displays
      1.280 x 800
      Optimale Auflösung
      1.280 x 800
      Helligkeit
      300  cd/m²
      Display-Farben
      262 Tausend
      Kontrastverhältnis (Standard)
      800:1
      Reaktionszeit (Standard)
      30  ms
      Betrachtungswinkel (horizontal)
      170  Grad
      Betrachtungswinkel (vertikal)
      170  Grad
      Betriebssystem
      Android 4.4.4

    • Konnektivität

      Audio-Ausgang
      Externer Lautsprecheranschluss
      Weitere Anschlüsse
      • USB
      • MicroSD
      Video Output (Video-Ausgang)
      HDMI
      Externe Steuerung
      RJ45

    • Komfort

      Positionierung
      • Querformat (24/7)
      • Hochformat (24/7)
      Bildschirmschonerfunktionen
      Pixel Shift, geringe Helligkeit
      Tastatursteuerung
      • Ausgeblendet
      • Sperrbar
      Energiesparfunktionen
      SmartPower
      Bildleistung
      Erweiterte Farbsteuerung
      Über das Netzwerk steuerbar
      • RJ45
      • WLAN
      Speicher
      8 GB eMMC

    • Ton

      Integrierte Lautsprecher
      2 x 2 W

    • Leistung

      Netzstrom
      DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A, PoE=24 W
      Verbrauch (normal)
      6  W
      Standby-Stromverbrauch
      < 0,5W

    • Abmessungen

      Gerätebreite
      261  mm
      Produktgewicht
      0,71  kg
      Gerätehöhe
      167,2  mm
      Gerätetiefe
      29  mm
      Gerätebreite (Zoll)
      10,28  Zoll
      Gerätehöhe (Zoll)
      6.58  Zoll
      Wandhalterung
      75 x 75
      Gerätetiefe (Zoll)
      1,14  Zoll
      Rahmenbreite (links/rechts, oben/unten)
      19,77 mm (links/rechts), 13,56 mm (oben/unten)
      Gerätegewicht (lb)
      1,57  lb

    • Betriebsbedingungen

      Höhenlage
      0 bis 3.000 m
      Temperaturbereich (in Betrieb)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  Stunde(n)
      Relative Luftfeuchtigkeit
      20 ~ 80  %
      Temperaturbereich (außer Betrieb)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedia-Anwendungen

      USB-Videowiedergabe
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      USB-Bildwiedergabe
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB-Audiowiedergabe
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Zubehör

      Mitgeliefertes Zubehör
      • Kurzanleitung
      • Standfuß
      • USB-Kabel
      • DC-Netzteil
      • HDMI-Kabel
      • Netzstecker
      • Standfuß aus Silikon

    • Sonstiges

      Bildschirmanzeigesprachen
      • Arabisch
      • Englisch
      • Französisch
      • Deutsch
      • Italienisch
      • Japanisch
      • Polnisch
      • Spanisch
      • Türkisch
      • Russisch
      • Chinesisch
      • Chinesisch (traditionell)
      • Dänisch
      • Niederländisch
      • Suomi
      • Norwegisch
      • Portugiesisch
      • Schwedisch
      Gewährleistung
      3 Jahre Garantie
      Behördliche Zulassung
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC, Class A
      • UL

    • Interaktivität

      Multitouch-Technologie
      Projiziert kapazitiv
      Berührungspunkte
      5 gleichzeitige Berührungspunkte
      Schutzglas
      0,7 mm gehärtetes Sicherheitsglas

    Was ist in der Verpackung?

    Weitere enthaltene Artikel

    • Kurzanleitung
    • Standfuß
    • USB-Kabel
    • DC-Netzteil
    • HDMI-Kabel
    • Netzstecker
    • Standfuß aus Silikon
    Badge-D2C

    Support für dieses Produkt erhalten

    Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

    Vorgeschlagene Produkte

    Kürzlich angesehene Produkte

    Bewertungen

    Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

    Warranty icon

    Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

    Unsere Garantiebedingungen ansehen
    Refurbishment icon

    Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

    Besser-als-neu-Editionen kaufen
    Parts and accessories

    Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

    Ersatzteile und Zubehör kaufen
    Sustainability icon

    Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

    Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

    * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

    Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.