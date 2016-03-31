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Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is a leading health technology company focused on improving people’s health and enabling better outcomes across the health continuum from healthy living and prevention, to diagnosis, treatment and home care. Philips leverages advanced technology and deep clinical and consumer insights to deliver integrated solutions. The company is a leader in diagnostic imaging, image-guided therapy, patient monitoring and health informatics, as well as in consumer health and home care. Philips’ wholly owned subsidiary Philips Lighting is the global leader in lighting products, systems and services. Headquartered in the Netherlands, Philips posted 2015 sales of EUR 24.2 billion and employs approximately 104,000 employees with sales and services in more than 100 countries. News about Philips can be found at www.philips.com/newscenter.
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