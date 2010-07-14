Arcitone Leuchten von Philips

Anspruchsvolle Modelle für Stilbewusste
Arcitone heißt eine Reihe anspruchsvoller Wohnraumleuchten von Philips, die Innovation, Design und Lichtambiente miteinander verbinden. Die Produkte wurden speziell für ein minimalistisches Interieur mit klaren Linien konzipiert, die sich harmonisch in einen individuellen, zeitgemäßen Einrichtungsstil einfügen, ohne ihn zu dominieren. Das Herzstück und Lichtquelle von Arcitone-Leuchten sind flache, energieeffiziente Module, die wahlweise mit Hochleistungsleuchtdioden der jüngsten Generation oder energiesparenden Eco-Halogenlampen ausgestattet sind und ein hochwertiges, blendfreies Licht abgeben.
Mit ihrem Designkonzept machen die Leuchten in nahezu allen modernen Wohnumgebungen eine gute Figur. Ebenso innovativ wie das Konzept ist auch die Bedienung. Einige Arcitone-Modelle lassen sich schalterlos steuern. Eine kurze Handbewegung unterhalb des integrierten Bewegungssensors genügt und das Licht wird ein- oder ausgeschaltet oder gedimmt.
Allard Bijlsma, CEO von Philips Consumer Luminaires, erläutert: „Philips Arcitone ist ein visionäres architektonisches Leuchtensortiment, das Innovation, architektonisches Design und atmosphärische Beleuchtung miteinander verknüpft. Durch das spezielle Konzept können die Leuchten ganz einfach miteinander kombiniert und in die moderne Wohnarchitektur integriert werden. Jeder Mensch möchte ein individuelles Bild von sich vermitteln, und das hoch moderne Design sowie die minimalistische, aber elegante Form von Arcitone setzt dieses Gefühl zu Hause um.“
Die Arcitone-Leuchten wurde auf der Light+Builiding 2010 in Frankfurt bereits vorgestellt, sind im österreichischen Handel aber erst ab Herbst/Winter 2010 erhältlich.
Anspruchsvolle Modelle für Stilbewusste
Martha Salaquarda, MA Philips Austria, Konzernkommunikation Tel: +43/1/60101-1451 Email: [email protected]
Triester Straße 64,
A-1101 Wien
Martha Salaquarda, MA
Philips Austria, Konzernkommunikation
Tel: +43/1/60101-1451
Email: [email protected].
Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2009 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,4 Milliarden Euro und beschäftigt hier 6.900 Mitarbeiter. Mehr über Philips im Internet: www.philips.de
Weitere Informationen für Konsumenten und Händler:
Royal Philips Electronics mit Hauptsitz in den Niederlanden ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Angebot an Produkten für Gesundheit und Wohlbefinden. Im Fokus steht dabei, die Lebensqualität von Menschen durch zeitgerechte Einführung von technischen Innovationen zu verbessern. Als weltweit führender Anbieter in den Bereichen Healthcare, Lifestyle und Lighting integriert Philips – im Einklang mit dem Markenversprechen "sense and simplicity" – Technologien und Design-Trends in neue Lösungen, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind und auf umfangreicher Marktforschung basieren. Philips beschäftigt in mehr als 60 Ländern weltweit etwa 116.000 Mitarbeiter. Mit einem Umsatz von 23 Milliarden Euro im Jahr 2009 ist das Unternehmen marktführend in den Bereichen Kardiologie, Notfallmedizin und bei der Gesundheitsversorgung zuhause ebenso wie bei energieeffizienten und innovativen Lichtlösungen sowie Lifestyle-Produkten für das persönliche Wohlbefinden. Außerdem ist Philips führender Anbieter von Flat-TVs, Rasierern und Körperpflegeprodukten für Männer, tragbaren Unterhaltungs- sowie Zahnpflegeprodukten. Philips erzielte 2009 in Deutschland einen Umsatz von knapp 3,4 Milliarden Euro und beschäftigt hier 6.900 Mitarbeiter.
Mehr über Philips im Internet: www.philips.de
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.