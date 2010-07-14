Arcitone Leuchten von Philips

Anspruchsvolle Modelle für Stilbewusste

Arcitone heißt eine Reihe anspruchsvoller Wohnraumleuchten von Philips, die Innovation, Design und Lichtambiente miteinander verbinden. Die Produkte wurden speziell für ein minimalistisches Interieur mit klaren Linien konzipiert, die sich harmonisch in einen individuellen, zeitgemäßen Einrichtungsstil einfügen, ohne ihn zu dominieren. Das Herzstück und Lichtquelle von Arcitone-Leuchten sind flache, energieeffiziente Module, die wahlweise mit Hochleistungsleuchtdioden der jüngsten Generation oder energiesparenden Eco-Halogenlampen ausgestattet sind und ein hochwertiges, blendfreies Licht abgeben.

Mit ihrem Designkonzept machen die Leuchten in nahezu allen modernen Wohnumgebungen eine gute Figur. Ebenso innovativ wie das Konzept ist auch die Bedienung. Einige Arcitone-Modelle lassen sich schalterlos steuern. Eine kurze Handbewegung unterhalb des integrierten Bewegungssensors genügt und das Licht wird ein- oder ausgeschaltet oder gedimmt.

Allard Bijlsma, CEO von Philips Consumer Luminaires, erläutert: „Philips Arcitone ist ein visionäres architektonisches Leuchtensortiment, das Innovation, architektonisches Design und atmosphärische Beleuchtung miteinander verknüpft. Durch das spezielle Konzept können die Leuchten ganz einfach miteinander kombiniert und in die moderne Wohnarchitektur integriert werden. Jeder Mensch möchte ein individuelles Bild von sich vermitteln, und das hoch moderne Design sowie die minimalistische, aber elegante Form von Arcitone setzt dieses Gefühl zu Hause um.“

Die Arcitone-Leuchten wurde auf der Light+Builiding 2010 in Frankfurt bereits vorgestellt, sind im österreichischen Handel aber erst ab Herbst/Winter 2010 erhältlich.