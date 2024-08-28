Philips Spectral CT 7500
Detektorbasierte Spektral-CT
Siehe, warum die detektorbasierte Spektral-CT-Bildgebung von Philips Zeit spart und eine schnellere sowie sicherere Diagnose mit schnellen, dosisarmen klassischen und Spektral-CT-Ergebnissen ermöglicht.
34%
verkürzte Zeit bis zur Diagnose4
bei Einsatz der detektorbasierten Spektral-CT.4
Dual-Energy-CT hilft mir, objektiv zwischen Blutungen und Kontrastmittel zu unterscheiden, und beugt so zusätzlichen Nachuntersuchungen und einer verlängerten Patientenüberwachung vor. Dadurch können sowohl Kosten als auch die Strahlenexposition von Patienten gesenkt werden.