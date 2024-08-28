Erleben Sie mehr als klassische CT – entdecken Sie detektorbasierte Spektral-CT

Mit dem Philips CT-System mit Spektraldetektor führen Sie Scans für schnelle, niedrig dosierte klassische sowie spektrale Ergebnisse wie gewohnt durch. Die detektorbasierte Spektral-CT erfasst Scans in einer einzigen Strahlenexposition und ohne spezielle Protokolle: Die Ergebnisse sind nach Bedarf abrufbar. Sie müssen sich nicht vor dem Scan entscheiden, ob Sie anatomische Strukturen betrachten oder die Materialzusammensetzung identifizieren möchten. Detektorbasierte Spektral-CT-Bilder erfassen spektrale Informationen zu 100 %, sodass Sie die spektralen Daten in jedem Bild retrospektiv analysieren können und dadurch tiefere klinische Einblicke gewinnen. Beschleunigen Sie eine sichere Diagnose und minimieren Sie die Notwendigkeit zusätzlicher Scans.