Deutliche Darstellung erleichtert Erkennen von Änderungen

Klarheit auf einen Blick: Die Horizont-Trend-Funktion liefert fast sofort anschauliche Informationen, in welchem Bereich sich die Parameter eines Patienten relativ zum Referenzwert oder zu den Zielwerten bewegen und in welche Richtung sich der Trend insgesamt entwickelt. So müssen die aktuellen Messwerte nicht mehr zeitaufwändig in einer Patientenakte mit früheren Werten verglichen werden – Veränderungen werden, sobald sie auftreten, deutlich dargestellt.