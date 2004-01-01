PIC iX ist ein wichtiger Bestandteil des Philips Enterprise Monitoring-Systems, das alle Überwachungsstufen umfasst und einen fließenden Datenaustausch zwischen diesen Bereichen ermöglicht. Daten von Philips und Drittanbieter-Geräten werden hierzu über verschiedene Versorgungsbereiche hinweg übertragen und Arbeitsabläufe vereinfacht, da Klinikteams Veränderungen des Zustands von Patient*innen überall im Krankenhaus erkennen und darauf reagieren können. Patientendaten werden gemäß strenger Industriestandards für Medizinprodukte geschützt. PIC iX lässt sich in bestehende Infrastrukturen integrieren, was eine schnelle Einrichtung neuer Einheiten ermöglicht. So sind Sie auf Veränderungen in der Versorgung vorbereitet. Skalierbarkeit und Flexibilität sind für Betriebsabläufe entscheidend. Daher bieten wir eine Remote-Lösung für das operative Management an, mit dem Ihre IT- und medizintechnischen Abteilungen die Systemverfügbarkeit verbessern, die Leistung überwachen und Betriebskosten senken können.
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PIC iX bietet eine komplette Übersicht des Patientenzustands, bei der Daten von Philips und Drittanbieter-Geräten kombiniert werden, sodass Sie fundierte Diagnose- und Therapieentscheidungen treffen können. Unsere Philips Lösungen zur Integration von Medizinprodukten bilden die Grundlage für die Gerätekonnektivität. Unser Ziel ist es, technische Hindernisse für die Integration zu reduzieren, z.B. gerätespezifische Verbindungsprotokolle und die Sicherheitsanforderungen in allen Unternehmenssystemen für die Anzeige, Dokumentation, Berichterstellung, Analyse und Entscheidungsfindung. Dieser Ansatz unterstützt ein Philips Monitoring-Ökosystem und/oder eine herstellerunabhängige Verbindungsumgebung.
Die Möglichkeiten Ihrer klinischen Daten nutzen
PIC iX bietet eine komplette Übersicht des Patientenzustands, bei der Daten von Philips und Drittanbieter-Geräten kombiniert werden, sodass Sie fundierte Diagnose- und Therapieentscheidungen treffen können. Unsere Philips Lösungen zur Integration von Medizinprodukten bilden die Grundlage für die Gerätekonnektivität. Unser Ziel ist es, technische Hindernisse für die Integration zu reduzieren, z.B. gerätespezifische Verbindungsprotokolle und die Sicherheitsanforderungen in allen Unternehmenssystemen für die Anzeige, Dokumentation, Berichterstellung, Analyse und Entscheidungsfindung. Dieser Ansatz unterstützt ein Philips Monitoring-Ökosystem und/oder eine herstellerunabhängige Verbindungsumgebung.
Die Möglichkeiten Ihrer klinischen Daten nutzen
PIC iX bietet eine komplette Übersicht des Patientenzustands, bei der Daten von Philips und Drittanbieter-Geräten kombiniert werden, sodass Sie fundierte Diagnose- und Therapieentscheidungen treffen können. Unsere Philips Lösungen zur Integration von Medizinprodukten bilden die Grundlage für die Gerätekonnektivität. Unser Ziel ist es, technische Hindernisse für die Integration zu reduzieren, z.B. gerätespezifische Verbindungsprotokolle und die Sicherheitsanforderungen in allen Unternehmenssystemen für die Anzeige, Dokumentation, Berichterstellung, Analyse und Entscheidungsfindung. Dieser Ansatz unterstützt ein Philips Monitoring-Ökosystem und/oder eine herstellerunabhängige Verbindungsumgebung.
PIC iX bietet eine komplette Übersicht des Patientenzustands, bei der Daten von Philips und Drittanbieter-Geräten kombiniert werden, sodass Sie fundierte Diagnose- und Therapieentscheidungen treffen können. Unsere Philips Lösungen zur Integration von Medizinprodukten bilden die Grundlage für die Gerätekonnektivität. Unser Ziel ist es, technische Hindernisse für die Integration zu reduzieren, z.B. gerätespezifische Verbindungsprotokolle und die Sicherheitsanforderungen in allen Unternehmenssystemen für die Anzeige, Dokumentation, Berichterstellung, Analyse und Entscheidungsfindung. Dieser Ansatz unterstützt ein Philips Monitoring-Ökosystem und/oder eine herstellerunabhängige Verbindungsumgebung.
Redundanz für einen reibungslosen Betrieb Ihres Systems
Redundanz für einen reibungslosen Betrieb Ihres Systems
Unser PIC iX Enterprise Link Modell verfügt über integrierte Redundanz, wodurch die Systemverfügbarkeit erhöht werden kann. Da die Multicast-Anforderungen entfallen, die Datenerfassung von PIC iX ins Rechenzentrum verlagert und eine Virtualisierung ermöglicht wird, bietet die so geschaffene Umgebung eine nahezu ununterbrochene Überwachung der klinischen Abteilung. So können auch im Fall von Störungen Daten an die ePA gesendet werden.
Redundanz für einen reibungslosen Betrieb Ihres Systems
Unser PIC iX Enterprise Link Modell verfügt über integrierte Redundanz, wodurch die Systemverfügbarkeit erhöht werden kann. Da die Multicast-Anforderungen entfallen, die Datenerfassung von PIC iX ins Rechenzentrum verlagert und eine Virtualisierung ermöglicht wird, bietet die so geschaffene Umgebung eine nahezu ununterbrochene Überwachung der klinischen Abteilung. So können auch im Fall von Störungen Daten an die ePA gesendet werden.
Redundanz für einen reibungslosen Betrieb Ihres Systems
Unser PIC iX Enterprise Link Modell verfügt über integrierte Redundanz, wodurch die Systemverfügbarkeit erhöht werden kann. Da die Multicast-Anforderungen entfallen, die Datenerfassung von PIC iX ins Rechenzentrum verlagert und eine Virtualisierung ermöglicht wird, bietet die so geschaffene Umgebung eine nahezu ununterbrochene Überwachung der klinischen Abteilung. So können auch im Fall von Störungen Daten an die ePA gesendet werden.
Redundanz für einen reibungslosen Betrieb Ihres Systems
Redundanz für einen reibungslosen Betrieb Ihres Systems
Unser PIC iX Enterprise Link Modell verfügt über integrierte Redundanz, wodurch die Systemverfügbarkeit erhöht werden kann. Da die Multicast-Anforderungen entfallen, die Datenerfassung von PIC iX ins Rechenzentrum verlagert und eine Virtualisierung ermöglicht wird, bietet die so geschaffene Umgebung eine nahezu ununterbrochene Überwachung der klinischen Abteilung. So können auch im Fall von Störungen Daten an die ePA gesendet werden.
Schließen der Lücke in den Patientendaten
Alles im Blick von der Aufnahme bis zur Entlassung
Anzeige der Monitoring-Ergebnisse über die gesamte Kette der Gesundheitsversorgung hinweg – von der Notaufnahme über nicht-telemetrieüberwachte OP-Bereiche bis hin zu OP-Sälen, Eingriffsbereichen und Intensivstationen sowie Telemetrie-Stationen und sogar während des Transports. Auf diese Weise können Sie klinische Entscheidungen auf der Grundlage der neuesten Patientendaten treffen – und zwar in jeder Phase des Krankenhausaufenthalts Ihres Patienten.
Alles im Blick von der Aufnahme bis zur Entlassung
Anzeige der Monitoring-Ergebnisse über die gesamte Kette der Gesundheitsversorgung hinweg – von der Notaufnahme über nicht-telemetrieüberwachte OP-Bereiche bis hin zu OP-Sälen, Eingriffsbereichen und Intensivstationen sowie Telemetrie-Stationen und sogar während des Transports. Auf diese Weise können Sie klinische Entscheidungen auf der Grundlage der neuesten Patientendaten treffen – und zwar in jeder Phase des Krankenhausaufenthalts Ihres Patienten.
Alles im Blick von der Aufnahme bis zur Entlassung
Anzeige der Monitoring-Ergebnisse über die gesamte Kette der Gesundheitsversorgung hinweg – von der Notaufnahme über nicht-telemetrieüberwachte OP-Bereiche bis hin zu OP-Sälen, Eingriffsbereichen und Intensivstationen sowie Telemetrie-Stationen und sogar während des Transports. Auf diese Weise können Sie klinische Entscheidungen auf der Grundlage der neuesten Patientendaten treffen – und zwar in jeder Phase des Krankenhausaufenthalts Ihres Patienten.
Alles im Blick von der Aufnahme bis zur Entlassung
Anzeige der Monitoring-Ergebnisse über die gesamte Kette der Gesundheitsversorgung hinweg – von der Notaufnahme über nicht-telemetrieüberwachte OP-Bereiche bis hin zu OP-Sälen, Eingriffsbereichen und Intensivstationen sowie Telemetrie-Stationen und sogar während des Transports. Auf diese Weise können Sie klinische Entscheidungen auf der Grundlage der neuesten Patientendaten treffen – und zwar in jeder Phase des Krankenhausaufenthalts Ihres Patienten.
Alarme und Daten mit Ereignisbenachrichtigung übermitteln
Alarme und Daten mit Ereignisbenachrichtigung übermitteln
Der PIC iX Ereignisbenachrichtigungsserver ist für die Übermittlung von Alarmen verantwortlich, die von Philips und Drittanbieter-Geräten an die Philips Care Assist Anwendung für mobile Geräte oder Systeme von Drittanbietern generiert werden. Beim Senden von Alarmen und Warnungen an andere Systeme von Drittanbietern kann der Ereignisbenachrichtigungsserver die Alarminformationen in standardbasierten Protokollen senden, basierend auf den Präferenzen des Empfangssystems. Wenn Sie möchten, können Sie zulassen, dass der Ereignisbenachrichtigungsserver eine aktivere Rolle bei der Alarmübermittlung spielt und dafür verantwortlich ist, Alarme zu filtern und zu eskalieren.
Alarme und Daten mit Ereignisbenachrichtigung übermitteln
Der PIC iX Ereignisbenachrichtigungsserver ist für die Übermittlung von Alarmen verantwortlich, die von Philips und Drittanbieter-Geräten an die Philips Care Assist Anwendung für mobile Geräte oder Systeme von Drittanbietern generiert werden. Beim Senden von Alarmen und Warnungen an andere Systeme von Drittanbietern kann der Ereignisbenachrichtigungsserver die Alarminformationen in standardbasierten Protokollen senden, basierend auf den Präferenzen des Empfangssystems. Wenn Sie möchten, können Sie zulassen, dass der Ereignisbenachrichtigungsserver eine aktivere Rolle bei der Alarmübermittlung spielt und dafür verantwortlich ist, Alarme zu filtern und zu eskalieren.
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Der PIC iX Ereignisbenachrichtigungsserver ist für die Übermittlung von Alarmen verantwortlich, die von Philips und Drittanbieter-Geräten an die Philips Care Assist Anwendung für mobile Geräte oder Systeme von Drittanbietern generiert werden. Beim Senden von Alarmen und Warnungen an andere Systeme von Drittanbietern kann der Ereignisbenachrichtigungsserver die Alarminformationen in standardbasierten Protokollen senden, basierend auf den Präferenzen des Empfangssystems. Wenn Sie möchten, können Sie zulassen, dass der Ereignisbenachrichtigungsserver eine aktivere Rolle bei der Alarmübermittlung spielt und dafür verantwortlich ist, Alarme zu filtern und zu eskalieren.
Alarme und Daten mit Ereignisbenachrichtigung übermitteln
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Der PIC iX Ereignisbenachrichtigungsserver ist für die Übermittlung von Alarmen verantwortlich, die von Philips und Drittanbieter-Geräten an die Philips Care Assist Anwendung für mobile Geräte oder Systeme von Drittanbietern generiert werden. Beim Senden von Alarmen und Warnungen an andere Systeme von Drittanbietern kann der Ereignisbenachrichtigungsserver die Alarminformationen in standardbasierten Protokollen senden, basierend auf den Präferenzen des Empfangssystems. Wenn Sie möchten, können Sie zulassen, dass der Ereignisbenachrichtigungsserver eine aktivere Rolle bei der Alarmübermittlung spielt und dafür verantwortlich ist, Alarme zu filtern und zu eskalieren.
Workflow mit der Care Assist Anwendung für mobile Geräte
Neue mobile Workflows entdecken
PIC iX kann zusammen mit der Philips Care Assist Anwendung für mobile Geräte eingesetzt werden, um neue Arbeitsabläufe zu ermöglichen. Die Anwendung ist Teil unseres neuen Kurvenstreifen-Arbeitsablaufs, mit dem das Klinikteam am Patientenbett Alarme und frühere Kurven überprüfen sowie Kurvenstreifen messen, kommentieren und in die eGA exportieren kann. Um das von Natur aus mobile Klinikpersonal zu unterstützen, können mit Care Assist Patient*innen aufgenommen, verlegt und entlassen und Gerätezuweisungen an Patientenbetten in PIC iX vorgenommen werden. Das Personal auf der Allgemeinstation muss also nicht erst zurück zur Zentrale, um Patient*innen aufzunehmen oder in die eigene Abteilung zu verlegen, sondern kann die Aufnahme direkt am Patientenbett mit Care Assist durchführen. Auch bei telemetrieüberwachten Patient*innen ist es nicht mehr notwendig, Kolleg*innen in der Nähe der Zentrale zu bitten, dem Bett in PIC iX ein Telemetriegerät zuzuweisen – alle diese Aufgaben können mit Care Assist erledigt werden.
Neue mobile Workflows entdecken
PIC iX kann zusammen mit der Philips Care Assist Anwendung für mobile Geräte eingesetzt werden, um neue Arbeitsabläufe zu ermöglichen. Die Anwendung ist Teil unseres neuen Kurvenstreifen-Arbeitsablaufs, mit dem das Klinikteam am Patientenbett Alarme und frühere Kurven überprüfen sowie Kurvenstreifen messen, kommentieren und in die eGA exportieren kann. Um das von Natur aus mobile Klinikpersonal zu unterstützen, können mit Care Assist Patient*innen aufgenommen, verlegt und entlassen und Gerätezuweisungen an Patientenbetten in PIC iX vorgenommen werden. Das Personal auf der Allgemeinstation muss also nicht erst zurück zur Zentrale, um Patient*innen aufzunehmen oder in die eigene Abteilung zu verlegen, sondern kann die Aufnahme direkt am Patientenbett mit Care Assist durchführen. Auch bei telemetrieüberwachten Patient*innen ist es nicht mehr notwendig, Kolleg*innen in der Nähe der Zentrale zu bitten, dem Bett in PIC iX ein Telemetriegerät zuzuweisen – alle diese Aufgaben können mit Care Assist erledigt werden.
Neue mobile Workflows entdecken
PIC iX kann zusammen mit der Philips Care Assist Anwendung für mobile Geräte eingesetzt werden, um neue Arbeitsabläufe zu ermöglichen. Die Anwendung ist Teil unseres neuen Kurvenstreifen-Arbeitsablaufs, mit dem das Klinikteam am Patientenbett Alarme und frühere Kurven überprüfen sowie Kurvenstreifen messen, kommentieren und in die eGA exportieren kann. Um das von Natur aus mobile Klinikpersonal zu unterstützen, können mit Care Assist Patient*innen aufgenommen, verlegt und entlassen und Gerätezuweisungen an Patientenbetten in PIC iX vorgenommen werden. Das Personal auf der Allgemeinstation muss also nicht erst zurück zur Zentrale, um Patient*innen aufzunehmen oder in die eigene Abteilung zu verlegen, sondern kann die Aufnahme direkt am Patientenbett mit Care Assist durchführen. Auch bei telemetrieüberwachten Patient*innen ist es nicht mehr notwendig, Kolleg*innen in der Nähe der Zentrale zu bitten, dem Bett in PIC iX ein Telemetriegerät zuzuweisen – alle diese Aufgaben können mit Care Assist erledigt werden.
Workflow mit der Care Assist Anwendung für mobile Geräte
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PIC iX kann zusammen mit der Philips Care Assist Anwendung für mobile Geräte eingesetzt werden, um neue Arbeitsabläufe zu ermöglichen. Die Anwendung ist Teil unseres neuen Kurvenstreifen-Arbeitsablaufs, mit dem das Klinikteam am Patientenbett Alarme und frühere Kurven überprüfen sowie Kurvenstreifen messen, kommentieren und in die eGA exportieren kann. Um das von Natur aus mobile Klinikpersonal zu unterstützen, können mit Care Assist Patient*innen aufgenommen, verlegt und entlassen und Gerätezuweisungen an Patientenbetten in PIC iX vorgenommen werden. Das Personal auf der Allgemeinstation muss also nicht erst zurück zur Zentrale, um Patient*innen aufzunehmen oder in die eigene Abteilung zu verlegen, sondern kann die Aufnahme direkt am Patientenbett mit Care Assist durchführen. Auch bei telemetrieüberwachten Patient*innen ist es nicht mehr notwendig, Kolleg*innen in der Nähe der Zentrale zu bitten, dem Bett in PIC iX ein Telemetriegerät zuzuweisen – alle diese Aufgaben können mit Care Assist erledigt werden.
Erweiterte klinische Entscheidungsunterstützung
Klinische Tools zur Priorisierung der Versorgung
PIC iX bietet leistungsstarke Funktionen zur klinischen Entscheidungsunterstützung, Early Warning Scoring und erweiterte Algorithmen, mit denen Sie Patienten, die Aufmerksamkeit benötigen, frühzeitig identifizieren können, bevor kritische Ereignisse auftreten. Darüber hinaus enthält PIC iX eine Technologie, die Alarmprotokolle und Arbeitsabläufe in einer bestimmten Hierarchie verketten kann. Der Alarmberater bietet proaktiv Vorschläge zur Personalisierung der Einstellungen jedes Patienten, um Alarme ohne Handlungsbedarf zu reduzieren.
Klinische Tools zur Priorisierung der Versorgung
PIC iX bietet leistungsstarke Funktionen zur klinischen Entscheidungsunterstützung, Early Warning Scoring und erweiterte Algorithmen, mit denen Sie Patienten, die Aufmerksamkeit benötigen, frühzeitig identifizieren können, bevor kritische Ereignisse auftreten. Darüber hinaus enthält PIC iX eine Technologie, die Alarmprotokolle und Arbeitsabläufe in einer bestimmten Hierarchie verketten kann. Der Alarmberater bietet proaktiv Vorschläge zur Personalisierung der Einstellungen jedes Patienten, um Alarme ohne Handlungsbedarf zu reduzieren.
Klinische Tools zur Priorisierung der Versorgung
PIC iX bietet leistungsstarke Funktionen zur klinischen Entscheidungsunterstützung, Early Warning Scoring und erweiterte Algorithmen, mit denen Sie Patienten, die Aufmerksamkeit benötigen, frühzeitig identifizieren können, bevor kritische Ereignisse auftreten. Darüber hinaus enthält PIC iX eine Technologie, die Alarmprotokolle und Arbeitsabläufe in einer bestimmten Hierarchie verketten kann. Der Alarmberater bietet proaktiv Vorschläge zur Personalisierung der Einstellungen jedes Patienten, um Alarme ohne Handlungsbedarf zu reduzieren.
PIC iX bietet leistungsstarke Funktionen zur klinischen Entscheidungsunterstützung, Early Warning Scoring und erweiterte Algorithmen, mit denen Sie Patienten, die Aufmerksamkeit benötigen, frühzeitig identifizieren können, bevor kritische Ereignisse auftreten. Darüber hinaus enthält PIC iX eine Technologie, die Alarmprotokolle und Arbeitsabläufe in einer bestimmten Hierarchie verketten kann. Der Alarmberater bietet proaktiv Vorschläge zur Personalisierung der Einstellungen jedes Patienten, um Alarme ohne Handlungsbedarf zu reduzieren.
Fundierte klinische Innovation
Leistungsstarke Analysen auf Knopfdruck
Clinical Insights Manager (CIM) ist unsere serviceorientierte End-to-End-Analyselösung für klinische Daten, die detaillierte physiologische Daten erfasst, archiviert und zur Verfügung stellt. Wir arbeiten daran, die robusten klinischen Daten, die von Philips Patientenmonitoringsystemen erzeugt werden, in Verbindung mit Daten aus anderen Quellen auf einer offenen, skalierbaren und sicheren Datenmanagement-Plattform zu kombinieren.
Leistungsstarke Analysen auf Knopfdruck
Clinical Insights Manager (CIM) ist unsere serviceorientierte End-to-End-Analyselösung für klinische Daten, die detaillierte physiologische Daten erfasst, archiviert und zur Verfügung stellt. Wir arbeiten daran, die robusten klinischen Daten, die von Philips Patientenmonitoringsystemen erzeugt werden, in Verbindung mit Daten aus anderen Quellen auf einer offenen, skalierbaren und sicheren Datenmanagement-Plattform zu kombinieren.
Leistungsstarke Analysen auf Knopfdruck
Clinical Insights Manager (CIM) ist unsere serviceorientierte End-to-End-Analyselösung für klinische Daten, die detaillierte physiologische Daten erfasst, archiviert und zur Verfügung stellt. Wir arbeiten daran, die robusten klinischen Daten, die von Philips Patientenmonitoringsystemen erzeugt werden, in Verbindung mit Daten aus anderen Quellen auf einer offenen, skalierbaren und sicheren Datenmanagement-Plattform zu kombinieren.
Clinical Insights Manager (CIM) ist unsere serviceorientierte End-to-End-Analyselösung für klinische Daten, die detaillierte physiologische Daten erfasst, archiviert und zur Verfügung stellt. Wir arbeiten daran, die robusten klinischen Daten, die von Philips Patientenmonitoringsystemen erzeugt werden, in Verbindung mit Daten aus anderen Quellen auf einer offenen, skalierbaren und sicheren Datenmanagement-Plattform zu kombinieren.
Die Datensicherheit Ihres Systems schützen
Vertrauliche Daten schützen
PIC iX verfügt über mehrere Sicherheitsmechanismen zur Unterstützung von Datensicherheit und -schutz. Authentifizierungs- und Autorisierungsschritte schützen vor unbefugtem Zugriff auf Patientendaten und Konfigurationsänderungen. Das System unterstützt rollenbasierte Zugriffsoptionen und Berechtigungen, mit denen Sie definieren können, wer bestimmte Funktionen verwendet und Informationen einsehen kann. Authentifizierungen können manuell oder mit Imprivata Single Sign On eingegeben werden. PIC iX nutzt die US DoD Security Technical Implementation Guides für Betriebssysteme, SQL, NET und Internet Explorer. Darüber hinaus unterstützt unser standardbasiertes System eine gemeinsame IT-Infrastruktur. So können Sie Ihre vorhandenen Hardwareinvestitionen optimal nutzen und gleichzeitig die Anforderungen an Verwaltung, Wartungsfreundlichkeit und Sicherheit erfüllen.
Vertrauliche Daten schützen
PIC iX verfügt über mehrere Sicherheitsmechanismen zur Unterstützung von Datensicherheit und -schutz. Authentifizierungs- und Autorisierungsschritte schützen vor unbefugtem Zugriff auf Patientendaten und Konfigurationsänderungen. Das System unterstützt rollenbasierte Zugriffsoptionen und Berechtigungen, mit denen Sie definieren können, wer bestimmte Funktionen verwendet und Informationen einsehen kann. Authentifizierungen können manuell oder mit Imprivata Single Sign On eingegeben werden. PIC iX nutzt die US DoD Security Technical Implementation Guides für Betriebssysteme, SQL, NET und Internet Explorer. Darüber hinaus unterstützt unser standardbasiertes System eine gemeinsame IT-Infrastruktur. So können Sie Ihre vorhandenen Hardwareinvestitionen optimal nutzen und gleichzeitig die Anforderungen an Verwaltung, Wartungsfreundlichkeit und Sicherheit erfüllen.
Vertrauliche Daten schützen
PIC iX verfügt über mehrere Sicherheitsmechanismen zur Unterstützung von Datensicherheit und -schutz. Authentifizierungs- und Autorisierungsschritte schützen vor unbefugtem Zugriff auf Patientendaten und Konfigurationsänderungen. Das System unterstützt rollenbasierte Zugriffsoptionen und Berechtigungen, mit denen Sie definieren können, wer bestimmte Funktionen verwendet und Informationen einsehen kann. Authentifizierungen können manuell oder mit Imprivata Single Sign On eingegeben werden. PIC iX nutzt die US DoD Security Technical Implementation Guides für Betriebssysteme, SQL, NET und Internet Explorer. Darüber hinaus unterstützt unser standardbasiertes System eine gemeinsame IT-Infrastruktur. So können Sie Ihre vorhandenen Hardwareinvestitionen optimal nutzen und gleichzeitig die Anforderungen an Verwaltung, Wartungsfreundlichkeit und Sicherheit erfüllen.
PIC iX verfügt über mehrere Sicherheitsmechanismen zur Unterstützung von Datensicherheit und -schutz. Authentifizierungs- und Autorisierungsschritte schützen vor unbefugtem Zugriff auf Patientendaten und Konfigurationsänderungen. Das System unterstützt rollenbasierte Zugriffsoptionen und Berechtigungen, mit denen Sie definieren können, wer bestimmte Funktionen verwendet und Informationen einsehen kann. Authentifizierungen können manuell oder mit Imprivata Single Sign On eingegeben werden. PIC iX nutzt die US DoD Security Technical Implementation Guides für Betriebssysteme, SQL, NET und Internet Explorer. Darüber hinaus unterstützt unser standardbasiertes System eine gemeinsame IT-Infrastruktur. So können Sie Ihre vorhandenen Hardwareinvestitionen optimal nutzen und gleichzeitig die Anforderungen an Verwaltung, Wartungsfreundlichkeit und Sicherheit erfüllen.
Die Möglichkeiten Ihrer klinischen Daten nutzen
Redundanz für einen reibungslosen Betrieb Ihres Systems
Schließen der Lücke in den Patientendaten
Alarme und Daten mit Ereignisbenachrichtigung übermitteln
PIC iX bietet eine komplette Übersicht des Patientenzustands, bei der Daten von Philips und Drittanbieter-Geräten kombiniert werden, sodass Sie fundierte Diagnose- und Therapieentscheidungen treffen können. Unsere Philips Lösungen zur Integration von Medizinprodukten bilden die Grundlage für die Gerätekonnektivität. Unser Ziel ist es, technische Hindernisse für die Integration zu reduzieren, z.B. gerätespezifische Verbindungsprotokolle und die Sicherheitsanforderungen in allen Unternehmenssystemen für die Anzeige, Dokumentation, Berichterstellung, Analyse und Entscheidungsfindung. Dieser Ansatz unterstützt ein Philips Monitoring-Ökosystem und/oder eine herstellerunabhängige Verbindungsumgebung.
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PIC iX bietet eine komplette Übersicht des Patientenzustands, bei der Daten von Philips und Drittanbieter-Geräten kombiniert werden, sodass Sie fundierte Diagnose- und Therapieentscheidungen treffen können. Unsere Philips Lösungen zur Integration von Medizinprodukten bilden die Grundlage für die Gerätekonnektivität. Unser Ziel ist es, technische Hindernisse für die Integration zu reduzieren, z.B. gerätespezifische Verbindungsprotokolle und die Sicherheitsanforderungen in allen Unternehmenssystemen für die Anzeige, Dokumentation, Berichterstellung, Analyse und Entscheidungsfindung. Dieser Ansatz unterstützt ein Philips Monitoring-Ökosystem und/oder eine herstellerunabhängige Verbindungsumgebung.
Die Möglichkeiten Ihrer klinischen Daten nutzen
PIC iX bietet eine komplette Übersicht des Patientenzustands, bei der Daten von Philips und Drittanbieter-Geräten kombiniert werden, sodass Sie fundierte Diagnose- und Therapieentscheidungen treffen können. Unsere Philips Lösungen zur Integration von Medizinprodukten bilden die Grundlage für die Gerätekonnektivität. Unser Ziel ist es, technische Hindernisse für die Integration zu reduzieren, z.B. gerätespezifische Verbindungsprotokolle und die Sicherheitsanforderungen in allen Unternehmenssystemen für die Anzeige, Dokumentation, Berichterstellung, Analyse und Entscheidungsfindung. Dieser Ansatz unterstützt ein Philips Monitoring-Ökosystem und/oder eine herstellerunabhängige Verbindungsumgebung.
PIC iX bietet eine komplette Übersicht des Patientenzustands, bei der Daten von Philips und Drittanbieter-Geräten kombiniert werden, sodass Sie fundierte Diagnose- und Therapieentscheidungen treffen können. Unsere Philips Lösungen zur Integration von Medizinprodukten bilden die Grundlage für die Gerätekonnektivität. Unser Ziel ist es, technische Hindernisse für die Integration zu reduzieren, z.B. gerätespezifische Verbindungsprotokolle und die Sicherheitsanforderungen in allen Unternehmenssystemen für die Anzeige, Dokumentation, Berichterstellung, Analyse und Entscheidungsfindung. Dieser Ansatz unterstützt ein Philips Monitoring-Ökosystem und/oder eine herstellerunabhängige Verbindungsumgebung.
Redundanz für einen reibungslosen Betrieb Ihres Systems
Redundanz für einen reibungslosen Betrieb Ihres Systems
Unser PIC iX Enterprise Link Modell verfügt über integrierte Redundanz, wodurch die Systemverfügbarkeit erhöht werden kann. Da die Multicast-Anforderungen entfallen, die Datenerfassung von PIC iX ins Rechenzentrum verlagert und eine Virtualisierung ermöglicht wird, bietet die so geschaffene Umgebung eine nahezu ununterbrochene Überwachung der klinischen Abteilung. So können auch im Fall von Störungen Daten an die ePA gesendet werden.
Redundanz für einen reibungslosen Betrieb Ihres Systems
Unser PIC iX Enterprise Link Modell verfügt über integrierte Redundanz, wodurch die Systemverfügbarkeit erhöht werden kann. Da die Multicast-Anforderungen entfallen, die Datenerfassung von PIC iX ins Rechenzentrum verlagert und eine Virtualisierung ermöglicht wird, bietet die so geschaffene Umgebung eine nahezu ununterbrochene Überwachung der klinischen Abteilung. So können auch im Fall von Störungen Daten an die ePA gesendet werden.
Redundanz für einen reibungslosen Betrieb Ihres Systems
Unser PIC iX Enterprise Link Modell verfügt über integrierte Redundanz, wodurch die Systemverfügbarkeit erhöht werden kann. Da die Multicast-Anforderungen entfallen, die Datenerfassung von PIC iX ins Rechenzentrum verlagert und eine Virtualisierung ermöglicht wird, bietet die so geschaffene Umgebung eine nahezu ununterbrochene Überwachung der klinischen Abteilung. So können auch im Fall von Störungen Daten an die ePA gesendet werden.
Redundanz für einen reibungslosen Betrieb Ihres Systems
Redundanz für einen reibungslosen Betrieb Ihres Systems
Unser PIC iX Enterprise Link Modell verfügt über integrierte Redundanz, wodurch die Systemverfügbarkeit erhöht werden kann. Da die Multicast-Anforderungen entfallen, die Datenerfassung von PIC iX ins Rechenzentrum verlagert und eine Virtualisierung ermöglicht wird, bietet die so geschaffene Umgebung eine nahezu ununterbrochene Überwachung der klinischen Abteilung. So können auch im Fall von Störungen Daten an die ePA gesendet werden.
Schließen der Lücke in den Patientendaten
Alles im Blick von der Aufnahme bis zur Entlassung
Anzeige der Monitoring-Ergebnisse über die gesamte Kette der Gesundheitsversorgung hinweg – von der Notaufnahme über nicht-telemetrieüberwachte OP-Bereiche bis hin zu OP-Sälen, Eingriffsbereichen und Intensivstationen sowie Telemetrie-Stationen und sogar während des Transports. Auf diese Weise können Sie klinische Entscheidungen auf der Grundlage der neuesten Patientendaten treffen – und zwar in jeder Phase des Krankenhausaufenthalts Ihres Patienten.
Alles im Blick von der Aufnahme bis zur Entlassung
Anzeige der Monitoring-Ergebnisse über die gesamte Kette der Gesundheitsversorgung hinweg – von der Notaufnahme über nicht-telemetrieüberwachte OP-Bereiche bis hin zu OP-Sälen, Eingriffsbereichen und Intensivstationen sowie Telemetrie-Stationen und sogar während des Transports. Auf diese Weise können Sie klinische Entscheidungen auf der Grundlage der neuesten Patientendaten treffen – und zwar in jeder Phase des Krankenhausaufenthalts Ihres Patienten.
Alles im Blick von der Aufnahme bis zur Entlassung
Anzeige der Monitoring-Ergebnisse über die gesamte Kette der Gesundheitsversorgung hinweg – von der Notaufnahme über nicht-telemetrieüberwachte OP-Bereiche bis hin zu OP-Sälen, Eingriffsbereichen und Intensivstationen sowie Telemetrie-Stationen und sogar während des Transports. Auf diese Weise können Sie klinische Entscheidungen auf der Grundlage der neuesten Patientendaten treffen – und zwar in jeder Phase des Krankenhausaufenthalts Ihres Patienten.
Alles im Blick von der Aufnahme bis zur Entlassung
Anzeige der Monitoring-Ergebnisse über die gesamte Kette der Gesundheitsversorgung hinweg – von der Notaufnahme über nicht-telemetrieüberwachte OP-Bereiche bis hin zu OP-Sälen, Eingriffsbereichen und Intensivstationen sowie Telemetrie-Stationen und sogar während des Transports. Auf diese Weise können Sie klinische Entscheidungen auf der Grundlage der neuesten Patientendaten treffen – und zwar in jeder Phase des Krankenhausaufenthalts Ihres Patienten.
Alarme und Daten mit Ereignisbenachrichtigung übermitteln
Alarme und Daten mit Ereignisbenachrichtigung übermitteln
Der PIC iX Ereignisbenachrichtigungsserver ist für die Übermittlung von Alarmen verantwortlich, die von Philips und Drittanbieter-Geräten an die Philips Care Assist Anwendung für mobile Geräte oder Systeme von Drittanbietern generiert werden. Beim Senden von Alarmen und Warnungen an andere Systeme von Drittanbietern kann der Ereignisbenachrichtigungsserver die Alarminformationen in standardbasierten Protokollen senden, basierend auf den Präferenzen des Empfangssystems. Wenn Sie möchten, können Sie zulassen, dass der Ereignisbenachrichtigungsserver eine aktivere Rolle bei der Alarmübermittlung spielt und dafür verantwortlich ist, Alarme zu filtern und zu eskalieren.
Alarme und Daten mit Ereignisbenachrichtigung übermitteln
Der PIC iX Ereignisbenachrichtigungsserver ist für die Übermittlung von Alarmen verantwortlich, die von Philips und Drittanbieter-Geräten an die Philips Care Assist Anwendung für mobile Geräte oder Systeme von Drittanbietern generiert werden. Beim Senden von Alarmen und Warnungen an andere Systeme von Drittanbietern kann der Ereignisbenachrichtigungsserver die Alarminformationen in standardbasierten Protokollen senden, basierend auf den Präferenzen des Empfangssystems. Wenn Sie möchten, können Sie zulassen, dass der Ereignisbenachrichtigungsserver eine aktivere Rolle bei der Alarmübermittlung spielt und dafür verantwortlich ist, Alarme zu filtern und zu eskalieren.
Alarme und Daten mit Ereignisbenachrichtigung übermitteln
Der PIC iX Ereignisbenachrichtigungsserver ist für die Übermittlung von Alarmen verantwortlich, die von Philips und Drittanbieter-Geräten an die Philips Care Assist Anwendung für mobile Geräte oder Systeme von Drittanbietern generiert werden. Beim Senden von Alarmen und Warnungen an andere Systeme von Drittanbietern kann der Ereignisbenachrichtigungsserver die Alarminformationen in standardbasierten Protokollen senden, basierend auf den Präferenzen des Empfangssystems. Wenn Sie möchten, können Sie zulassen, dass der Ereignisbenachrichtigungsserver eine aktivere Rolle bei der Alarmübermittlung spielt und dafür verantwortlich ist, Alarme zu filtern und zu eskalieren.
Alarme und Daten mit Ereignisbenachrichtigung übermitteln
Alarme und Daten mit Ereignisbenachrichtigung übermitteln
Der PIC iX Ereignisbenachrichtigungsserver ist für die Übermittlung von Alarmen verantwortlich, die von Philips und Drittanbieter-Geräten an die Philips Care Assist Anwendung für mobile Geräte oder Systeme von Drittanbietern generiert werden. Beim Senden von Alarmen und Warnungen an andere Systeme von Drittanbietern kann der Ereignisbenachrichtigungsserver die Alarminformationen in standardbasierten Protokollen senden, basierend auf den Präferenzen des Empfangssystems. Wenn Sie möchten, können Sie zulassen, dass der Ereignisbenachrichtigungsserver eine aktivere Rolle bei der Alarmübermittlung spielt und dafür verantwortlich ist, Alarme zu filtern und zu eskalieren.
Workflow mit der Care Assist Anwendung für mobile Geräte
Neue mobile Workflows entdecken
PIC iX kann zusammen mit der Philips Care Assist Anwendung für mobile Geräte eingesetzt werden, um neue Arbeitsabläufe zu ermöglichen. Die Anwendung ist Teil unseres neuen Kurvenstreifen-Arbeitsablaufs, mit dem das Klinikteam am Patientenbett Alarme und frühere Kurven überprüfen sowie Kurvenstreifen messen, kommentieren und in die eGA exportieren kann. Um das von Natur aus mobile Klinikpersonal zu unterstützen, können mit Care Assist Patient*innen aufgenommen, verlegt und entlassen und Gerätezuweisungen an Patientenbetten in PIC iX vorgenommen werden. Das Personal auf der Allgemeinstation muss also nicht erst zurück zur Zentrale, um Patient*innen aufzunehmen oder in die eigene Abteilung zu verlegen, sondern kann die Aufnahme direkt am Patientenbett mit Care Assist durchführen. Auch bei telemetrieüberwachten Patient*innen ist es nicht mehr notwendig, Kolleg*innen in der Nähe der Zentrale zu bitten, dem Bett in PIC iX ein Telemetriegerät zuzuweisen – alle diese Aufgaben können mit Care Assist erledigt werden.
Neue mobile Workflows entdecken
PIC iX kann zusammen mit der Philips Care Assist Anwendung für mobile Geräte eingesetzt werden, um neue Arbeitsabläufe zu ermöglichen. Die Anwendung ist Teil unseres neuen Kurvenstreifen-Arbeitsablaufs, mit dem das Klinikteam am Patientenbett Alarme und frühere Kurven überprüfen sowie Kurvenstreifen messen, kommentieren und in die eGA exportieren kann. Um das von Natur aus mobile Klinikpersonal zu unterstützen, können mit Care Assist Patient*innen aufgenommen, verlegt und entlassen und Gerätezuweisungen an Patientenbetten in PIC iX vorgenommen werden. Das Personal auf der Allgemeinstation muss also nicht erst zurück zur Zentrale, um Patient*innen aufzunehmen oder in die eigene Abteilung zu verlegen, sondern kann die Aufnahme direkt am Patientenbett mit Care Assist durchführen. Auch bei telemetrieüberwachten Patient*innen ist es nicht mehr notwendig, Kolleg*innen in der Nähe der Zentrale zu bitten, dem Bett in PIC iX ein Telemetriegerät zuzuweisen – alle diese Aufgaben können mit Care Assist erledigt werden.
Neue mobile Workflows entdecken
PIC iX kann zusammen mit der Philips Care Assist Anwendung für mobile Geräte eingesetzt werden, um neue Arbeitsabläufe zu ermöglichen. Die Anwendung ist Teil unseres neuen Kurvenstreifen-Arbeitsablaufs, mit dem das Klinikteam am Patientenbett Alarme und frühere Kurven überprüfen sowie Kurvenstreifen messen, kommentieren und in die eGA exportieren kann. Um das von Natur aus mobile Klinikpersonal zu unterstützen, können mit Care Assist Patient*innen aufgenommen, verlegt und entlassen und Gerätezuweisungen an Patientenbetten in PIC iX vorgenommen werden. Das Personal auf der Allgemeinstation muss also nicht erst zurück zur Zentrale, um Patient*innen aufzunehmen oder in die eigene Abteilung zu verlegen, sondern kann die Aufnahme direkt am Patientenbett mit Care Assist durchführen. Auch bei telemetrieüberwachten Patient*innen ist es nicht mehr notwendig, Kolleg*innen in der Nähe der Zentrale zu bitten, dem Bett in PIC iX ein Telemetriegerät zuzuweisen – alle diese Aufgaben können mit Care Assist erledigt werden.
Workflow mit der Care Assist Anwendung für mobile Geräte
Neue mobile Workflows entdecken
PIC iX kann zusammen mit der Philips Care Assist Anwendung für mobile Geräte eingesetzt werden, um neue Arbeitsabläufe zu ermöglichen. Die Anwendung ist Teil unseres neuen Kurvenstreifen-Arbeitsablaufs, mit dem das Klinikteam am Patientenbett Alarme und frühere Kurven überprüfen sowie Kurvenstreifen messen, kommentieren und in die eGA exportieren kann. Um das von Natur aus mobile Klinikpersonal zu unterstützen, können mit Care Assist Patient*innen aufgenommen, verlegt und entlassen und Gerätezuweisungen an Patientenbetten in PIC iX vorgenommen werden. Das Personal auf der Allgemeinstation muss also nicht erst zurück zur Zentrale, um Patient*innen aufzunehmen oder in die eigene Abteilung zu verlegen, sondern kann die Aufnahme direkt am Patientenbett mit Care Assist durchführen. Auch bei telemetrieüberwachten Patient*innen ist es nicht mehr notwendig, Kolleg*innen in der Nähe der Zentrale zu bitten, dem Bett in PIC iX ein Telemetriegerät zuzuweisen – alle diese Aufgaben können mit Care Assist erledigt werden.
Erweiterte klinische Entscheidungsunterstützung
Klinische Tools zur Priorisierung der Versorgung
PIC iX bietet leistungsstarke Funktionen zur klinischen Entscheidungsunterstützung, Early Warning Scoring und erweiterte Algorithmen, mit denen Sie Patienten, die Aufmerksamkeit benötigen, frühzeitig identifizieren können, bevor kritische Ereignisse auftreten. Darüber hinaus enthält PIC iX eine Technologie, die Alarmprotokolle und Arbeitsabläufe in einer bestimmten Hierarchie verketten kann. Der Alarmberater bietet proaktiv Vorschläge zur Personalisierung der Einstellungen jedes Patienten, um Alarme ohne Handlungsbedarf zu reduzieren.
Klinische Tools zur Priorisierung der Versorgung
PIC iX bietet leistungsstarke Funktionen zur klinischen Entscheidungsunterstützung, Early Warning Scoring und erweiterte Algorithmen, mit denen Sie Patienten, die Aufmerksamkeit benötigen, frühzeitig identifizieren können, bevor kritische Ereignisse auftreten. Darüber hinaus enthält PIC iX eine Technologie, die Alarmprotokolle und Arbeitsabläufe in einer bestimmten Hierarchie verketten kann. Der Alarmberater bietet proaktiv Vorschläge zur Personalisierung der Einstellungen jedes Patienten, um Alarme ohne Handlungsbedarf zu reduzieren.
Klinische Tools zur Priorisierung der Versorgung
PIC iX bietet leistungsstarke Funktionen zur klinischen Entscheidungsunterstützung, Early Warning Scoring und erweiterte Algorithmen, mit denen Sie Patienten, die Aufmerksamkeit benötigen, frühzeitig identifizieren können, bevor kritische Ereignisse auftreten. Darüber hinaus enthält PIC iX eine Technologie, die Alarmprotokolle und Arbeitsabläufe in einer bestimmten Hierarchie verketten kann. Der Alarmberater bietet proaktiv Vorschläge zur Personalisierung der Einstellungen jedes Patienten, um Alarme ohne Handlungsbedarf zu reduzieren.
PIC iX bietet leistungsstarke Funktionen zur klinischen Entscheidungsunterstützung, Early Warning Scoring und erweiterte Algorithmen, mit denen Sie Patienten, die Aufmerksamkeit benötigen, frühzeitig identifizieren können, bevor kritische Ereignisse auftreten. Darüber hinaus enthält PIC iX eine Technologie, die Alarmprotokolle und Arbeitsabläufe in einer bestimmten Hierarchie verketten kann. Der Alarmberater bietet proaktiv Vorschläge zur Personalisierung der Einstellungen jedes Patienten, um Alarme ohne Handlungsbedarf zu reduzieren.
Fundierte klinische Innovation
Leistungsstarke Analysen auf Knopfdruck
Clinical Insights Manager (CIM) ist unsere serviceorientierte End-to-End-Analyselösung für klinische Daten, die detaillierte physiologische Daten erfasst, archiviert und zur Verfügung stellt. Wir arbeiten daran, die robusten klinischen Daten, die von Philips Patientenmonitoringsystemen erzeugt werden, in Verbindung mit Daten aus anderen Quellen auf einer offenen, skalierbaren und sicheren Datenmanagement-Plattform zu kombinieren.
Leistungsstarke Analysen auf Knopfdruck
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Clinical Insights Manager (CIM) ist unsere serviceorientierte End-to-End-Analyselösung für klinische Daten, die detaillierte physiologische Daten erfasst, archiviert und zur Verfügung stellt. Wir arbeiten daran, die robusten klinischen Daten, die von Philips Patientenmonitoringsystemen erzeugt werden, in Verbindung mit Daten aus anderen Quellen auf einer offenen, skalierbaren und sicheren Datenmanagement-Plattform zu kombinieren.
Die Datensicherheit Ihres Systems schützen
Vertrauliche Daten schützen
PIC iX verfügt über mehrere Sicherheitsmechanismen zur Unterstützung von Datensicherheit und -schutz. Authentifizierungs- und Autorisierungsschritte schützen vor unbefugtem Zugriff auf Patientendaten und Konfigurationsänderungen. Das System unterstützt rollenbasierte Zugriffsoptionen und Berechtigungen, mit denen Sie definieren können, wer bestimmte Funktionen verwendet und Informationen einsehen kann. Authentifizierungen können manuell oder mit Imprivata Single Sign On eingegeben werden. PIC iX nutzt die US DoD Security Technical Implementation Guides für Betriebssysteme, SQL, NET und Internet Explorer. Darüber hinaus unterstützt unser standardbasiertes System eine gemeinsame IT-Infrastruktur. So können Sie Ihre vorhandenen Hardwareinvestitionen optimal nutzen und gleichzeitig die Anforderungen an Verwaltung, Wartungsfreundlichkeit und Sicherheit erfüllen.
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PIC iX verfügt über mehrere Sicherheitsmechanismen zur Unterstützung von Datensicherheit und -schutz. Authentifizierungs- und Autorisierungsschritte schützen vor unbefugtem Zugriff auf Patientendaten und Konfigurationsänderungen. Das System unterstützt rollenbasierte Zugriffsoptionen und Berechtigungen, mit denen Sie definieren können, wer bestimmte Funktionen verwendet und Informationen einsehen kann. Authentifizierungen können manuell oder mit Imprivata Single Sign On eingegeben werden. PIC iX nutzt die US DoD Security Technical Implementation Guides für Betriebssysteme, SQL, NET und Internet Explorer. Darüber hinaus unterstützt unser standardbasiertes System eine gemeinsame IT-Infrastruktur. So können Sie Ihre vorhandenen Hardwareinvestitionen optimal nutzen und gleichzeitig die Anforderungen an Verwaltung, Wartungsfreundlichkeit und Sicherheit erfüllen.
Vertrauliche Daten schützen
PIC iX verfügt über mehrere Sicherheitsmechanismen zur Unterstützung von Datensicherheit und -schutz. Authentifizierungs- und Autorisierungsschritte schützen vor unbefugtem Zugriff auf Patientendaten und Konfigurationsänderungen. Das System unterstützt rollenbasierte Zugriffsoptionen und Berechtigungen, mit denen Sie definieren können, wer bestimmte Funktionen verwendet und Informationen einsehen kann. Authentifizierungen können manuell oder mit Imprivata Single Sign On eingegeben werden. PIC iX nutzt die US DoD Security Technical Implementation Guides für Betriebssysteme, SQL, NET und Internet Explorer. Darüber hinaus unterstützt unser standardbasiertes System eine gemeinsame IT-Infrastruktur. So können Sie Ihre vorhandenen Hardwareinvestitionen optimal nutzen und gleichzeitig die Anforderungen an Verwaltung, Wartungsfreundlichkeit und Sicherheit erfüllen.
PIC iX verfügt über mehrere Sicherheitsmechanismen zur Unterstützung von Datensicherheit und -schutz. Authentifizierungs- und Autorisierungsschritte schützen vor unbefugtem Zugriff auf Patientendaten und Konfigurationsänderungen. Das System unterstützt rollenbasierte Zugriffsoptionen und Berechtigungen, mit denen Sie definieren können, wer bestimmte Funktionen verwendet und Informationen einsehen kann. Authentifizierungen können manuell oder mit Imprivata Single Sign On eingegeben werden. PIC iX nutzt die US DoD Security Technical Implementation Guides für Betriebssysteme, SQL, NET und Internet Explorer. Darüber hinaus unterstützt unser standardbasiertes System eine gemeinsame IT-Infrastruktur. So können Sie Ihre vorhandenen Hardwareinvestitionen optimal nutzen und gleichzeitig die Anforderungen an Verwaltung, Wartungsfreundlichkeit und Sicherheit erfüllen.
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