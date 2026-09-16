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Eine Positionierungsunterlage zur Positionierung der Spule dS Flex, die in Kombination mit der Spule NVS Wirbelsäule für die Mammographie verwendet werden kann. Die Unterlage ermöglicht beidseitige MR-Mammographie unter Verwendung von dS SENSE.
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