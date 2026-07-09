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EKG
EKG-Stammkabelverlängerung 3-adr. AAMI, Telemetrie, TeleMon, abg.
EKG-Stammkabelverlängerung 3-adr. AAMI, Telemetrie, TeleMon, abg.
Telemetriekabel
EKG
EKG-Stammkabelverlängerung 3-adr. AAMI, Telemetrie, TeleMon, abg.
Telemetriekabel
EKG
Empfohlen bei Verwendung des TeleMon am Patientenbett. Verlängert 5-adrige EKG-Standard-Telemetriekabel (AAMI-Farben), weiß, schwarz, rot.
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Spezifikationen
EKG-Telemetriekabel
Kabellänge
1,9 m
Anzahl der Elektroden
3
Abgeschirmt
Ja
Anzahl der Pole
--
Farbcodierung
AAMI
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M2636A, M2636B, M2636C
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Telemetriekabel
CE-Kennzeichnung
Nein
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,181 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Kabel
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M2590A; M2591A
Philips - EKG-Stammkabelverlängerung 3-adr. AAMI, Telemetrie, TeleMon, abg. - Philips