3-adriges Elektrodenkabel mit Clip, AAMI, ITS. Vollständig farbcodiertes Elektrodenkabel mit leicht zuzuordnenden Adern. 1 Kabel/Beutel. Ersetzt altes Elektrodenkabel M1605A. Muss mit neuen EKG-Stammkabelausführungen verwendet werden: M1668A, M1669A, M1663A, M1949A