Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M8105A, M4735A, M3535A, M3536A, M8102A
Produkttyp
Zubehör
CE-Kennzeichnung
Nein
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,010 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Packung = 10 Kabelrechen
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
Nicht-abgeschirmte 5-adrige Elektrodenkabel