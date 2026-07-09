Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1001A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M8105A, M4735A, M3535A, M3536A, M8102A
Produkttyp
Zubehör
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Nein
Verpackungsgewicht
0,010 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Packung = 10 Kabelrechen
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
Nicht-abgeschirmte 3-adrige Elektrodenkabel