Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12, M1001B, M1002B, M3000A
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Elektrodenkabel
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,200 kg
Verpackungseinheit
1 Elektrodenkabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1665A