Nicht-abgeschirmtes, 5-adriges Elektrodenkabel, schwarz, mit Clip-Sicherheitsanschlüssen. Clip-Anschluss, röntgendurchlässig, 5 Einzelkabel. AAMI- und IEC-Farbcodierung für 3- und 5-adrige Überwachung mit Philips CMS Stammkabeln: M1668A und M1669A. Packung mit 5 Einzelkabeln.