Verwendung mit Geräten anderer Hersteller

Nein

Produktkategorie

EKG

Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare

M3002A, M8102A

Produkttyp

Zubehör

CE-Kennzeichnung

Nein

Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten

Wiederverwendbar

Verpackungsgewicht

0,011 kg

Verpackungseinheit

1 Packung = 10 Kabelrechen

Nicht mit Naturlatex hergestellt

Ja

Steril ODER nicht steril

Nicht-steril

Mindesthaltbarkeit

Keiner

Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial