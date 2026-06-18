Haftungsausschluss

1. Hybride Atherektomie bezieht sich auf die Phoenix Produktreihe. Der abwinkelbare 2,4-mm-Katheter ist das einzige Instrument mit änderbarer Schneiderichtung.

2. Überwachen Sie den Abtransport des exzidierten Materials in den Auffangbehälter während des Katheterbetriebs. Wenn das exzidierte Material während der Anwendung nicht mehr fließt, ist dies ein Zeichen dafür, dass das Katheterantriebssystem (Motorantrieb für Schneidesystem, Welle oder Griff) möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktioniert.

3. Der Phoenix Atherektomie-Katheter ist für Gefäße mit einem Durchmesser von 2,5 mm und größer indiziert.

4. Endovascular Atherectomy Safety and Effectiveness Study (EASE), ClinicalTrials.gov Kennung NCT01541774 (Zugriff am 23. Okt. 015). Ergebnisse präsentiert auf der Vascular Interventional Advances (VIVA) Konferenz im Oktober 2013 (Las Vegas, NV) von Stephen Williams, MD.

5. Ergebnisse von Fallstudien sind nicht prädiktiv. Die Ergebnisse in anderen Fällen können variieren.

6. Fall von Dr. Christopher LeSar am Vascular Institute von Chattanooga.

7. Fall von Dr. Joseph Griffin am Baton Rouge General Hospital.

8. Massen-Schneideeinrichtung zentrieren, wenn der Führungsdraht zentriert ist.

9. Fall von Dr. William Crowder in Jackson, Mississippi, USA.

10. Fall von Dr. Tom Davis in Detroit, MI, USA.