* Basierend auf klinischen Daten zu AngioSculpt, Benutzerhandbuch
** Keine Änderung des therapeutischen Teils (Ballon und Scoring-Element)
1. D051336 AngioSculpt Evo Marketing Claims Report.
2. Costa JR, Mintz GS, Carlier SG, et al. Nonrandomized comparison of coronary stenting under intravascular ultrasound guidance of direct stenting without predilation versus conventional predilation with a semi-compliant balloon versus predilation with a new scoring balloon. Am J Cardiol. 2007;100:812–817.
3. AngioSculpt Test Report SR-1571.A (2012)
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