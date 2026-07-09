Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1006B, M3001A, M3012A, M3014A, M3015A, M3015B, M3002A, M8102A, M8105A, M3535A, M3536A, M3536M, M3536M2, M3536M3, M3536M4, M3536M5, M3536M6
Produktkategorie
Blutdruck invasiv
Produkttyp
Einweg-Besteck zur Druckmessung
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
0,999 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
20 Sets
Steril ODER nicht steril
Steril
Mindesthaltbarkeit
36 Monate
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
989803177921