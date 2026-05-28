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Ultraschall
Lumify USB-C-Schallkopfkabel
Lumify USB-C-Schallkopfkabel
USB-C-Schallkopfkabel
Ultraschall
Lumify USB-C-Schallkopfkabel
USB-C-Schallkopfkabel
Ultraschall
Lumify USB-C-Schallkopfkabel
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Funktionen
USB-C-Kabel
Das USB-C-Schallkopfkabel ist abnehmbar, damit es einfach ausgetauscht werden kann.
Kabel
Das USB-C-Schallkopfkabel ist kompatibel mit allen mobilen Lumify Schallköpfen
Spezifikationen
Technische Daten
Länge
1,75 m
Philips - Lumify USB-C-Schallkopfkabel USB-C-Schallkopfkabel - Philips