Maßeinheit
Je 1 St.
Verpackung
EKG-Kabel 9224, 10 Standard-Quadtrode-Elektroden 9303A, Tube EKG-Gel zur Hautvorbereit. 453564120521
Einmal- oder wiederverwendbar
Wiederverwendbar
Patiententyp
Erwachsene, Kinder
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips
Expression, Expression MR200, Precess, Precess Blue, Philips MR
Verwendung mit Philips Verbrauchsmaterial
9312, 989803163121, 989803172441
Steril/nicht steril
Nicht-steril
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungsgewicht
0,810 kg
CE-Kennzeichnung
Ja