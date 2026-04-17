Haftungsausschluss

* 3 Stunden Akkubetrieb unter folgenden Bedingungen:Basis-Alarmfunktion, ein neuer und vollständig aufgeladener Akku, automatische Helligkeitsreduktion, EKG/Resp- und SpO2 aktiv, NBP-Messung alle 15 Minuten.

** 6 Stunden Akkubetrieb unter folgenden Bedingungen: ein neuer und vollständig aufgeladener Akku, bei MP2/X2 Basis-Alarmfunktion, automatische Helligkeitsreduktion, EKG/Resp- und SpO2 aktiv, NBP-Messung alle 15 Minuten und angeschlossene Multi-Parameter-Modul-Erweiterung.

*** Der MP2 Patientenmonitor mit EKG/Resp-, NBP-, SpO2-, Druck-, Temperatur- und CO2-Messung (nur Hauptstrom-Sensor M2501A) sowie LAN-Schnittstellen und einen Akku kann für den Transport in Rettungswagen, Flugzeugen und Hubschraubern eingesetzt werden. ACE-Programm der US Army (Airworthiness Certification and Evaluation, Zertifizierung und Bewertung der Lufttüchtigkeit) des USAARL (US Army Aeromedical Research Laboratory, Flugärztliches Forschungslabor der US-Armee). Tests wurden gemäß den folgenden Normen durchgeführt: MIL-STD-461E, MIL-STD-810F, MIL-STD-1472F, ANSI/AAMI HE48-1993 HF, ANSI/AAMI ES1. EMV- und Umgebungsbedingungen können gemäß den geltenden Normen und Richtlinien von Land zu Land variieren.