Bis zu 50% schnellere MR-Untersuchungen bei nahezu gleicher Bildqualität¹

Zeit ist eines der wertvollsten Güter in Ihrer MR-Abteilung. Wie wäre es, wenn wir Ihnen einen Weg aufzeigten, um Zeit zu gewinnen, die Sie bisher bei Ihren MR-Untersuchungen verloren haben, und außerdem Ihre Zeit sinnvoller zu nutzen? Stellen Sie sich vor, wie dies dazu beitragen könnte, Ihre knappen Ressourcen besser zu nutzen und die Anforderungen der überweisenden Ärzte besser zu erfüllen. Genau dies kann Compressed SENSE für Ihre MR-Abteilung tun.