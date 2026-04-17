Für die Bewältigung der steigenden Nachfrage nach Katheterlaborverfahren sind eine höhere Effizienz und bessere Outcomes für medizinische Einrichtungen essenziell. Das Philips Interventional Hemodynamic System (Philips Hemo System) vereinfacht den Arbeitsablauf im Katheterlabor noch weiter und erlaubt Messungen von Parametern der Hämodynamik nach dem neuesten Stand der Technik. Die Kombination mit dem IntelliVue X3 Patientenmonitor ermöglicht fundierte klinische Entscheidungen und lückenlose Patientenakten. Patient*innen können im Katheterlabor oder auch im gesamten Krankenhaus kontinuierlich überwacht werden.