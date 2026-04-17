Erfassen und Speichern von hämodynamischen Messungen und Berechnungen
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Umfassende hämodynamische Messungen und Analysen
Gradientenmessung, Klappenberechnung, Aorteninsuffizienzindex (AI-Index), ST-Werte
Vollausschrieb (Erfassen und Speichern aller Kurvendaten für nachträgliche Überprüfung und Analyse)
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Hämo-Berichterstellung Fallabschluss (Messung und Berechnung von Hämodynamik-Parametern)
Vollständige Fallzusammenfassung mit Kurven und Berechnungen
Speicherung aller Patientendaten
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Drucken von Kurven und hämodynamischer Analyse
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