Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M2475B, M3500B, M4735A, M3535A, M3536A, M3536M, M1724A, M5500B
Produktkategorie
Papier
Produkttyp
Rolle
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Nein
Verpackungsgewicht
1 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Karton = 10 Rollen
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
--