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EKG
Extremitäten-Plattenelektrode für Steckerverbindung Elektrode, Erw., wiederv., diag. EKG-Saugelektrode
Extremitäten-Plattenelektrode für Steckerverbindung Elektrode, Erw., wiederv., diag. EKG-Saugelektrode
Elektrode
EKG
Extremitäten-Plattenelektrode für Steckerverbindung Elektrode, Erw., wiederv., diag. EKG-Saugelektrode
Elektrode
EKG
Extremitäten-Plattenelektrode für Steckerverbindung. Nickel-Silber, Steckverbinder.
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
77025A, 77030A, 77035A
Produkttyp
Elektrode
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,08 kg
Verpackungseinheit
4
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
EKG-Elektrode
Patiententyp
Erwachsene
Philips - Extremitäten-Plattenelektrode für Steckerverbindung - HC40424A - Philips