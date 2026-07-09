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Verbrauchsmaterial für Ultraschalldiagnostik, industrielle Maxell SVHS-Videokassette, 1,2 cm, 10/Karton
Vertrieb kontaktieren
Spezifikationen
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
Ultraschall
Produkttyp
Zubehör
CE-Kennzeichnung
Nein
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
2,390 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Karton = 10 Kassetten
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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Philips - Industrielle SVHS-Videokassette Zubehör - Philips