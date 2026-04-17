Spectral CT 7500

Generatorleistung
120 kW
Schichten
512
Abdeckung
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit
0,27 s
Maximaler Abtastbereich (axial)
2000 mm
Tunneldurchmesser
800 mm
Rekonstruktionsgeschwindigkeit konventionell
iDose4: weniger als 1 Minute bei 93% der Referenzprotokolle
Rekonstruktionsgeschwindigkeit spektral
1 bis 2 Minuten in den meisten Fällen*
Zeitliche Auflösung spektral
Gleichzeitig (in derselben Zeit und in derselben Projektionsrichtung)
KV-Stufen
Klassisch: 80, 100, 120, 140; Spektral: 100, 120, 140
Rekonstruktionsgeschwindigkeit spektral
1 bis 2 Minuten in den meisten Fällen*