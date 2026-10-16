In der heutigen datengesteuerten Gesundheitsversorgung steht die Enterprise-Bildgebung im Mittelpunkt der digitalen Transformationsstrategie einer Organisation. Gesundheitseinrichtungen erkennen zunehmend den Wert einer einheitlichen, skalierbaren Lösung, die Bilddaten abteilungsübergreifend konsolidiert, die Zugänglichkeit verbessert und datengesteuerte klinische Entscheidungen unterstützt. Bei Philips verstehen wir, wie wichtig es ist, Bilddaten in das gesamte Gesundheitsökosystem zu integrieren und nicht nur Bilder zu speichern.