Philips Radiology Informatics ist eine durchgängige Radiologie-Informatiklösung für alle Bildgebungsverfahren, mit der Sie Ihren radiologischen Arbeitsablauf optimieren können. Sie bietet eine einheitliche Strategie für alle Ihre Anforderungen im Bereich der digitalen Bildgebung – von der Auftragsverwaltung bis zur Verteilung von Befunden – und umfasst eine unternehmensweite Bildgebungsplattform für Ihre Radiologieabteilung. Es ist eine einfache Möglichkeit zur Konsolidierung, Verwaltung und Freigabe von Bildern und Daten, die in Ihrer Einrichtung erstellt wurden, ohne zwischen mehreren Workstations wechseln zu müssen.