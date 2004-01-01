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HeartNavigator

Von der Planung zur Live-Führung bei Verfahren zur Behandlung struktureller Herzkrankheiten

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Machen Sie Transkatheter-Aortenklappen-Implantationen (TAVI) und andere anspruchsvollen Verfahren zur Behandlung organischer Herzkrankheiten zuverlässiger und einfacher. Das immersive Benutzererlebnis ist hochgradig automatisiert, um Planung, Implantatauswahl und Auswahl des Projektionswinkels zu vereinfachen. Während der Verfahren bietet HeartNavigator Live-Bildführung zur Unterstützung der Positionierung des Implantats.

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Eigenschaften
Zeitersparnis dank automatischer Segmentierung
Zeitersparnis dank automatischer Segmentierung

Zeitersparnis dank automatischer Segmentierung

Sobald ein präoperativer, DICOM-kompatibler CT-Datensatz geladen und ein 3D-Volumen erstellt wird, segmentiert HeartNavigator automatisch Gewebe, anatomische Strukturen, Orientierungspunkte, Calcium und Herzebenen für die TAVR/TAVI. Um den Mitralklappenersatz, den Verschluss des linken Vorhofohrs (LAAC) und andere Verfahren zu erleichtern, segmentiert HeartNavigator automatisch das gesamte Herz.

Zeitersparnis dank automatischer Segmentierung

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Zeitersparnis dank automatischer Segmentierung
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Automatische Orientierungspunkte
Automatische Orientierungspunkte

Automatische Orientierungspunkte

Als zusätzliche Unterstützung platziert HeartNavigator automatisch Orientierungspunkte auf einer Vielzahl von anatomischen Strukturen, einschließlich der Koronarostien, 3 Fußpunkten usw. Sie können bei Bedarf manuell angepasst werden.

Automatische Orientierungspunkte

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Als zusätzliche Unterstützung platziert HeartNavigator automatisch Orientierungspunkte auf einer Vielzahl von anatomischen Strukturen, einschließlich der Koronarostien, 3 Fußpunkten usw. Sie können bei Bedarf manuell angepasst werden.

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Als zusätzliche Unterstützung platziert HeartNavigator automatisch Orientierungspunkte auf einer Vielzahl von anatomischen Strukturen, einschließlich der Koronarostien, 3 Fußpunkten usw. Sie können bei Bedarf manuell angepasst werden.
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Automatische Orientierungspunkte
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Als zusätzliche Unterstützung platziert HeartNavigator automatisch Orientierungspunkte auf einer Vielzahl von anatomischen Strukturen, einschließlich der Koronarostien, 3 Fußpunkten usw. Sie können bei Bedarf manuell angepasst werden.
Automatische Messungen für eine optimierte Planung
Automatische Messungen für eine optimierte Planung

Automatische Messungen für eine optimierte Planung

Mit nur einem Klick werden Flächen-, Umfangs-, Durchmesser- und Abstandsmessungen anatomischer Strukturen für TAVR- oder TAVI-Verfahren erstellt. Die Messungen werden innerhalb der erkannten anatomischen Ebenen durchgeführt und erscheinen auf der angezeigten Mittellinie. Für alle anderen Verfahren bei strukturellen Herzkrankheiten sind manuelle Messungen möglich.

Automatische Messungen für eine optimierte Planung

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Mit nur einem Klick werden Flächen-, Umfangs-, Durchmesser- und Abstandsmessungen anatomischer Strukturen für TAVR- oder TAVI-Verfahren erstellt. Die Messungen werden innerhalb der erkannten anatomischen Ebenen durchgeführt und erscheinen auf der angezeigten Mittellinie. Für alle anderen Verfahren bei strukturellen Herzkrankheiten sind manuelle Messungen möglich.

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Automatische Messungen für eine optimierte Planung
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Mit nur einem Klick werden Flächen-, Umfangs-, Durchmesser- und Abstandsmessungen anatomischer Strukturen für TAVR- oder TAVI-Verfahren erstellt. Die Messungen werden innerhalb der erkannten anatomischen Ebenen durchgeführt und erscheinen auf der angezeigten Mittellinie. Für alle anderen Verfahren bei strukturellen Herzkrankheiten sind manuelle Messungen möglich.
Darstellung von Kalzifizierungen zur Vermeidung potenzieller Komplikationen
Darstellung von Kalzifizierungen zur Vermeidung potenzieller Komplikationen

Darstellung von Kalzifizierungen zur Vermeidung potenzieller Komplikationen

Die Software verbessert den Einblick in die Verteilung der Kalzifizierungen in der Aorta ascendens, dem Aortenklappenring und dem linken Ventrikel. Durch Bestimmung des Schweregrads und der Lokalisation der Kalzifizierungen können Sie potenzielle Komplikationen während des Verfahrens vermeiden.

Darstellung von Kalzifizierungen zur Vermeidung potenzieller Komplikationen

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Die Software verbessert den Einblick in die Verteilung der Kalzifizierungen in der Aorta ascendens, dem Aortenklappenring und dem linken Ventrikel. Durch Bestimmung des Schweregrads und der Lokalisation der Kalzifizierungen können Sie potenzielle Komplikationen während des Verfahrens vermeiden.

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Darstellung von Kalzifizierungen zur Vermeidung potenzieller Komplikationen
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Die Software verbessert den Einblick in die Verteilung der Kalzifizierungen in der Aorta ascendens, dem Aortenklappenring und dem linken Ventrikel. Durch Bestimmung des Schweregrads und der Lokalisation der Kalzifizierungen können Sie potenzielle Komplikationen während des Verfahrens vermeiden.
Automatische Ansichtsplanung hilft bei der Positionierung
Automatische Ansichtsplanung hilft bei der Positionierung

Automatische Ansichtsplanung hilft bei der Positionierung

HeartNavigator ermittelt automatisch geeignete Projektionswinkel für das Verfahren. Dies kann die Notwendigkeit zur Erfassung mehrerer Aortogramme vermeiden. Projektionen können für noch mehr Effizienz am Tisch abgerufen werden.

Automatische Ansichtsplanung hilft bei der Positionierung

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HeartNavigator ermittelt automatisch geeignete Projektionswinkel für das Verfahren. Dies kann die Notwendigkeit zur Erfassung mehrerer Aortogramme vermeiden. Projektionen können für noch mehr Effizienz am Tisch abgerufen werden.

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Automatische Ansichtsplanung hilft bei der Positionierung
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Integrierte Live-Bildführung für präzise Navigation
Integrierte Live-Bildführung für präzise Navigation

Integrierte Live-Bildführung für präzise Navigation

Sie können Echtzeit-Feedback für die Navigationsführung durch das Gefäßsystem erhalten. Das 3D-CT-Volumen-Rendering der Aorta ascendens kann mit einer Live-Durchleuchtung abgeglichen werden, um die genaue Position der Katheter und Geräte im Verhältnis zum Referenzbild anzuzeigen. Das 3D-CT-Rendering bewegt sich während des Verfahrens synchron mit dem System.

Integrierte Live-Bildführung für präzise Navigation

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Sie können Echtzeit-Feedback für die Navigationsführung durch das Gefäßsystem erhalten. Das 3D-CT-Volumen-Rendering der Aorta ascendens kann mit einer Live-Durchleuchtung abgeglichen werden, um die genaue Position der Katheter und Geräte im Verhältnis zum Referenzbild anzuzeigen. Das 3D-CT-Rendering bewegt sich während des Verfahrens synchron mit dem System.

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Integrierte Live-Bildführung für präzise Navigation
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  • Zeitersparnis dank automatischer Segmentierung
  • Automatische Orientierungspunkte
  • Automatische Messungen für eine optimierte Planung
  • Darstellung von Kalzifizierungen zur Vermeidung potenzieller Komplikationen
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Zeitersparnis dank automatischer Segmentierung
Zeitersparnis dank automatischer Segmentierung

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Sobald ein präoperativer, DICOM-kompatibler CT-Datensatz geladen und ein 3D-Volumen erstellt wird, segmentiert HeartNavigator automatisch Gewebe, anatomische Strukturen, Orientierungspunkte, Calcium und Herzebenen für die TAVR/TAVI. Um den Mitralklappenersatz, den Verschluss des linken Vorhofohrs (LAAC) und andere Verfahren zu erleichtern, segmentiert HeartNavigator automatisch das gesamte Herz.

Zeitersparnis dank automatischer Segmentierung

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Zeitersparnis dank automatischer Segmentierung
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Automatische Orientierungspunkte
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Als zusätzliche Unterstützung platziert HeartNavigator automatisch Orientierungspunkte auf einer Vielzahl von anatomischen Strukturen, einschließlich der Koronarostien, 3 Fußpunkten usw. Sie können bei Bedarf manuell angepasst werden.

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Automatische Orientierungspunkte
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Automatische Messungen für eine optimierte Planung
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Mit nur einem Klick werden Flächen-, Umfangs-, Durchmesser- und Abstandsmessungen anatomischer Strukturen für TAVR- oder TAVI-Verfahren erstellt. Die Messungen werden innerhalb der erkannten anatomischen Ebenen durchgeführt und erscheinen auf der angezeigten Mittellinie. Für alle anderen Verfahren bei strukturellen Herzkrankheiten sind manuelle Messungen möglich.

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Darstellung von Kalzifizierungen zur Vermeidung potenzieller Komplikationen
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Die Software verbessert den Einblick in die Verteilung der Kalzifizierungen in der Aorta ascendens, dem Aortenklappenring und dem linken Ventrikel. Durch Bestimmung des Schweregrads und der Lokalisation der Kalzifizierungen können Sie potenzielle Komplikationen während des Verfahrens vermeiden.

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Automatische Ansichtsplanung hilft bei der Positionierung
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Integrierte Live-Bildführung für präzise Navigation
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