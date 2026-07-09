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EKG
EKG-Stammkabelverlängerung 3-adr. IEC, Telemetrie, TeleMon
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EKG-Stammkabelverlängerung, 3-adrig, IEC, TeleMon-Zubehör. Verlängert 3-adrige EKG-Standard-Telemetriekabel (IEC-Farben), rot, gelb, grün. Empfohlen bei Verwendung des TeleMon am Patientenbett.
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Spezifikationen
EKG-Telemetriekabel
Kabellänge
1,9 m
Anzahl der Elektroden
3
Abgeschirmt
Ja
Anzahl der Pole
--
Farbcodierung
IEC
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M2636A, M2636B, M2636C
Produkttyp
Telemetriekabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,167 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Kabel
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M2549A; M2595A
Philips - EKG-Stammkabelverlängerung 3-adr. IEC, Telemetrie, TeleMon Telemetriekabel - Philips