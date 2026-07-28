Verwendung mit Geräten anderer Hersteller

Ja, mit jedem Microstream Monitor

Produktkategorie

Gas

Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare

M3015A, 862478, 863266, M8105A, M8105AS, M3015B

Produkttyp

Kapnographie

CE-Kennzeichnung

Ja

Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten

Ein-Patienten-Produkt

Verpackungsgewicht

0,810 kg

Nicht mit Naturlatex hergestellt

Ja

Verpackungseinheit

1 Karton = 25 Sets

Steril ODER nicht steril

Nicht-steril

Mindesthaltbarkeit

Keiner

Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial