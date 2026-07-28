Verwendung mit Geräten anderer Hersteller

Ja, mit jedem Microstream Monitor

Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare

M3015A, 862478, 863266, M8105A, M8105AS, M3015B

Produktkategorie

Gas

Produkttyp

Kapnographie

Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten

Ein-Patienten-Produkt

CE-Kennzeichnung

Ja

Verpackungsgewicht

0,924 kg

Nicht mit Naturlatex hergestellt

Ja

Verpackungseinheit

1 Karton = 25 Sets

Mindesthaltbarkeit

Keiner

Steril ODER nicht steril

Nicht-steril

Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial