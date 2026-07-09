Für EKG-Überwachung von Erwachsenen und Belastungs-EKG. Latex- und PVC-frei. Tropfenförmig für einfaches Anbringen und Entfernen. Einweg-Festgel-Elektrode, mit Schaumstoffhaftring und Druckknopf. Silber-/Silberchlorid-Sensor (Ag/AgCI). Ideal für Überwach. in ITS (Allg., Kardio), Dauer kurz/mittel.