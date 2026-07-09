Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M1001B, M1002B, M3000A, M3001A, M3002A, M8105A, M8102A, 863077, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 860322, M3536J
Produktkategorie
EKG
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Ja
Produkttyp
Elektrode
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
1,150 kg
Verpackungseinheit
5 Elektroden/Packung, 60 Elektroden/Karton
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
6 Monate