Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Welch-Allyn
Produktkategorie
NBP
Produkttyp
Adapter
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
CE-Kennzeichnung
Ja
Verpackungsgewicht
0,039 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Adapter
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keine
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M4582A, M4583A, M4584A, M4585A, M4586A, M4587A, M4588A, M4589A, M4562A, M4563A, M4564A, M4565A, M4566A, M4567A, M4568A, M4569A