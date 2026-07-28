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Kapnographie
etCO2-Luftwegadapter Einweg-Produkt, Kinder, Tubus ≤ 4 mm
etCO2-Luftwegadapter Einweg-Produkt, Kinder, Tubus ≤ 4 mm
Kapnographie
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etCO2-Luftwegadapter Einweg-Produkt, Kinder, Tubus ≤ 4 mm
Kapnographie
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etCO2-Luftwegadapter, Einweg-Produkt, für Kleinkinder, zur Verwendung mit Endotrachealtubus ≤ 4 mm, Totraum < 1 cm³, violett (10 St.)
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Dokumentation
Broschüre
Produktbroschüre
(8.51 MB)
Alle anzeigen
Spezifikationen
Kapnographie
Technologie
Hauptstrom
Patiententyp
Neugeborene; Kleinkinder
Produktdetails
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M8102A, M8105A, M3002A, M2501A, M3014A
Produktkategorie
Gas
Produkttyp
Kapnographie
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Ein-Patienten-Produkt
Verpackungsgewicht
0,174 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Karton = 10 Adapter
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Dokumentation
Produktbroschüre
PDF
|
8.51 MB
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