Vollständig farbcodiertes Sicherheits-Elektrodenkabel mit leicht zuzuordnenden Kabeln, weiß, rot, grün, gelb, schwarz. 1 Kabel/Beutel. Kabellänge: 1,6 m. Muss mit folgenden EKG-Stammkabelausführungen verwendet werden: M1663A. Muss paarweise mit M1978A bestellt werden.