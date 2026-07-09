10-adriges EKG-Stammkabel, abgeschirmt, mit 12-poliger EKG-Eingangsbuchse. Inkl. AAMI- und IEC-Bezeichnungen. Clip für Extremitäten. Zur Verwendung mit Elektrodenkabeln: M1968A, M1976A, M1644A, M1602A, M1973A, M1979A.