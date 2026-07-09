Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3000A, M3535A, M3536A, M3536M, 862439, M2601B, 860335, 862108, M1001B, M1002B, M3001A/C12, M3001A/C18, M3002A/C12, M8102A/C12, M8105A/C12, M4735A, M4851A, 862231
Produktkategorie
EKG
Produkttyp
Stammkabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,202 kg
Verpackungseinheit
1 Stammkabel
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
5-adrige Elektrodenkabel