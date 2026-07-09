Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produktkategorie
Papier
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M1350A, M1350B, M1350C, M1351A, M1353A, M2922A, M2702A, M2703A, M2925A, M2704A, M2705A
Produkttyp
Leporellofalzung
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Für einmaligen Gebrauch
Verpackungsgewicht
5,230 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
150 Blatt/Pack, 1 Karton = 40 Pack
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
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