Elektr.kabel m. Clip-Anschluss und eingebautem Elektrochirurgie-Filter zur Verwend. im OP. Atmung kann nicht gemessen werden. Vollst. farbcod. E.kabel m. leicht zuzuordnenden Adern. 1 Kabel/Beutel. Orangefarb. Kabelblock f. leichte Erkennbarkeit der OP-Kabel. Ersetzt altes Kabel M1611A. Muss m. neuen EKG-St.kabelausführungen verwendet werden M1668A, M1669A, M1663A, M1949A.