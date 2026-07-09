Produktkategorie
EKG
Verwendung mit folgenden Geräten von Philips Healthcare
M3535A, M3536A, M3536M, M4735A, M3000A, M3002A, M1001B, M1001B, M2600A, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863077, 862474, 862475, 862478, 862483, M8102A, M8105A
Verwendung mit Geräten anderer Hersteller
Nein
Produkttyp
Elektrodenkabel
CE-Kennzeichnung
Ja
Verwendung bei einem ODER mehreren Patienten
Wiederverwendbar
Verpackungsgewicht
0,250 kg
Nicht mit Naturlatex hergestellt
Ja
Verpackungseinheit
1 Packung = 1 Elektrodenkabel
Steril ODER nicht steril
Nicht-steril
Mindesthaltbarkeit
Keiner
Verwendung mit anderem Verbrauchsmaterial
M1530A; M1610A