4-adriges Elektrodenkabel mit Druckknopf, für Brustwandableitung, abgeschirmt, IEC, ITS. Vollständig farbcodiertes Elektrodenkabel mit leicht zuzuordnenden Adern. 1 Kabel/Beutel. Zur Verwendung mit M1665A Stammkabel. Muss paarweise mit M1683A bestellt werden